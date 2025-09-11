El PP pone en la diana al inspector que destapó las cloacas para evitar su ascenso

A escasas horas de tener que afrontar el examen de ascenso a inspector jefe Rubén Eladio se ha vuelto a encontrar con una pierda en su camino. El Partido Popular ha presentado una serie de preguntas al Gobierno sobre este policía que fue el responsable de comandar la investigación contra las cloacas. Ponen sobre la mesa unas cuestiones basadas en noticias que han sido rectificadas por el propio Eladio y también por un general de la Guardia Civil que compareció en el Senado.

"El posible ascenso del inspector de Policía Rubén Eladio a la categoría de inspector jefe genera dudas y preocupación por su estrecha vinculación al exministro José Luis Ábalos", comienza el escrito presentado por el PP en la mesa del Congreso de los Diputados. "Según han informado varios medios de comunicación dicho inspector también estaría relacionado con otras causas como son el caso Nicolay o el caso Delcygate", prosiguen.

Se da la circunstancia de que las noticias a las que se refieren los 'populares' tiene todas ellas una rectificación por parte del propio protagonista. Además, su "papel" en el Delcygate fue desmentido en el Senado por el comisario de Barajas que estuvo esa noche en las dependencias. Fuentes del entorno del agente detallan que no ha estado presente en ninguna reunión con Ábalos ni Koldo desde 2024.

"Resultaría difícil de entender que una persona con este recorrido pueda ser promocionada a un puesto de mayor responsabilidad dentro del escalafón policial", llegan a sugerir los diputados populares. El PP ha preguntado al Gobierno por los criterios que ha seguido el tribunal calificador en el proceso proceso de ascenso. "Cumple los requisitos éticos y profesionales exigibles para ser promocionado a inspector jefe", cuestionan sobre el mando que destapó el caso de las cloacas del Estado.

Reuniones que no se produjeron

Los populares preguntan sobre si Eladio ha participado en reuniones privadas con abogados de investigados por la Justicia como recogen los medios de comunicación. Estas noticias fueron desmentidas por el propio inspector en sendos escritos de rectificación que fueron publicados tras salir las informaciones correspondientes.

Otra de las dudas que plantea el PP es si el Gobierno puede garantizar que "no ha existido ningún tipo de presión política o interferencia en el proceso de evaluación que podría culminar en el ascenso de Eladio". Para finalizar ponen sobre la mesa si el Gobierno tiene previsto paralizar el ascenso de este inspector hasta que se aclaren todas las informaciones.

Fuentes del entorno del agente señalan a LA RAZÓN que Eladio solo ha intentado hacer su trabajo con sus" aciertos y su fallos pero de la misma forma ha sacrificado su carrera profesional por denunciar corrupción de una cúpula policial". La pregunta que ha hecho el PP al Gobierno se remonta al 5 de julio y tendrá que ser respondida en los próximos días o semanas.