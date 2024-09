Pradales se pliega a Sánchez para intentar alargar la legislatura y "acelerar" la transferencia del AVE y costas

Imanol Pradales ha sido el primero de los tres presidentes autonómicos en reunirse con el presidente del Gobierno este viernes en la Moncloa. Le seguirán dos barones populares, el gallego Alfonso Rueda y el andaluz Moreno Bonilla, por ese orden.

El lendakari ha puesto sobre la mesa de Pedro Sánchez un nuevo calendario más "realista" dirigido a "acelerar" el traspaso de las competencias "antes de que finalice este mismo año".

Así como otras que se han agrupado en este primer bloque relativas a "las competencias a la meteorología, a un fondo de carácter cinematográfico, elementos de seguridad privada y también sobre actividades de pesca recreativa".

El presidente autonómico ha mostrado, por otro lado, la disposición de su formación, el PNV, para asegurar la "estabilidad" en el Gobierno central que pasa por alargar la legislatura, sobre lo que ha dicho que es la intención que tiene el también líder del PSOE.

No descartó Pradales que pudiese acabar habiendo Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que tampoco se desligó de la posibilidad de que los nacionalistas ejerzan de puente entre el Ejecutivo y Junts para que pueda haber "senda de déficit y techo de gasto".

Unas hipotéticas cuentas públicas nacionales que apuntó, volviendo a los intereses de su región, son una necesidad para que el País Vasco pueda tener una política "más expansiva" y mayor "capacidad inversora" que se acabarían traduciendo en "mejores servicios" para su ciudadanía.

No ha querido, sin embargo, dar su opinión sobre el 'cupo catalán', la financiación particular para Cataluña pactada por el PSOE con ERC, porque él "no se mete en casa ajena", al igual que "no me gusta que se metan en la de los vascos".

Tras este encuentro en el Palacio de la Moncloa que ha durado poco más de una hora, el presidente socialista y el mandatario autonómico vasco mantendrán, como han anunciado, una nueva reunión bilateral a finales del próximo mes de octubre para seguir avanzando en la profundización del autogobierno para la administración del País Vasco en los asuntos que recoge el Estatuto de Gernika.

También han tenido tiempo para analizar, como explicó Pradales, "la situación política y económica general, el contexto europeo e internacional y otros asuntos de interés común, en beneficio de la ciudadanía vasca, como los fondos europeos, infraestructuras, regeneración democrática y el euskera".