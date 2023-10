El presidente apunta al PP por los abucheos y Feijóo le pide respeto

La crispación política estuvo presente durante los actos de conmemoración del Día de la Fiesta Nacional. Tanto durante los días previos a la celebración del desfile como durante el cóctel posterior al tradicional «besamanos» de los Reyes y la Princesa en el Palacio Real, la tensión entre los dos principales partidos fue una constante y la tregua una quimera. En una conversación informal con periodistas, el presidente en funciones, Pedro Sánchez,se refirió a los abucheos y consignas de «dimisión, dimisión» y «que te vote Txapote» que se escucharon al inicio de la parada militar.

En un tono serio a la par que vehemente, el presidente acusó al Partido Popular de «no entender que España es de todos. Es muy frustrante», sentenció. A reglón seguido, el líder de los socialistas, ironizó con que los populares echaron el resto en las elecciones del 23 de julio y no lograron la mayoría que les dio la llave de La Moncloa, una resultado «que no aceptan», se atrevió a decir Sánchez, ante una nube de periodistas. «Este es el problema. No aceptan que España es más amplia de lo que ellos demuestran», agregó. De hecho, fue un paso más al asegurar que la suya es una oposición «muy menor y muy destructiva».

Estos comentarios fueron rápidamente contestados por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que dicho sea, abandonó rápidamente la recepción acompañado por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su opinión, los pitidos y abucheos son ya en un «clasico» aunque reconoció que «quizá» este año hayan sido un poco más fuertes.

Feijóo reprochó al jefe del Ejecutivo que hable de respeto a las instituciones y luego no sea «capaz de respetar al primer partido de España», al tiempo que aseguró que ningún dirigente de su partido ha «organizado ni mandado» los abucheos contra Sánchez y tildando de «broma» que el presidente diga lo contrario.

En cuanto a la diversidad de España, el líder del PP sostuvo, de hecho, que «la España plural y diversa» la gobierna su partido, que está al frente de doce comunidades autónomas así como de Ceuta y Melilla.

Ambos mantuvieron un encuentro el pasado lunes en el marco de las negociaciones para la investidura del socialista. En ese encuentro de más de una hora Feijóo constató que Sánchez «está muy seguro de que va a ser presidente» y también que tiene esa mayoría. Feijóo no consiguió que Sánchez pronunciara la palabra «amnistía» sin embargo, ayer Sánchez señaló que hay cinco grupos parlamentarios, que tienen en torno a 56 escaños en el Congreso, que piden medidas de gracia para los encausados por el procès y añadió que su partido escucha las opiniones y propuestas al respecto.

Sánchez volvió a dejar claro que lo se haga será dentro de la Constitución y quiso apuntar fecha para su investidura. Tiempo al tiempo y paso a paso, aseguró el también secretario general de los socialistas, quien confía, a pesar de la complejidad, en formar gobierno. Una tarea que, según reconoció es más complicada que en la anterior ocasión, cuando su investidura no dependía de Junts. En todo momento, insisitó en la necesidad de un acuerdo de investidura y no un pacto puntual para continuar en La Moncloa.