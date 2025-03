El PP promete que no habrá comunidades insumisas con el reparto de menores migrantes, aunque anuncia que tomarán medidas

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha acudido esta mañana a los estudios de Prado del Rey, en el que se ha cometido a una entrevista ante los micrófonos de 'Las Mañanas de RNE', en una entrevista que ha sido conducida por Josep Cuní.

El ferrolano ha sido tajante con el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno por el que se regula el reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España y que tienen saturados los centros de alojamientos de varias autonomías, como es el caso de Canarias, y en cuyo reparto le corresponderían alrededor de 700 menores a Madrid y 30 a Cataluña.

"Las Comunidades Autónomas están en contra del reparto de los menores entre las autonomías, porque es un reparto arbitrario, discriminatorio y partidista", ha aseverado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, mientras ha señalado que la causa son las "políticas de efecto llamada" que practica el Gobierno de Pedro Sánchez.

De esta manera, mientras hoy cierra el plazo para que las Comunidades Autónomas presenten un informe técnico en el que se detalle y certifique los menores extranjeros que tienen a su cargo, a través del que después se decidirá, en base a "criterios equitativos y solidarios", el reparto territorial de estos menores, el portavoz parlamentario del PP ha advertido que los Ejecutivos autonómicos pueden "ejercer su derecho" a estar en contra de la normativa si lo consideran injusto, tal y como ocurre en el seno del PP.

Sin embargo, Tellado ha anunciado que "no habrá comunidades del PP que no cumplan con la ley, sino que la cumplirán y, después, probablemente la recurrirán". Todo ello mientras ha querido recordar que presidentes del Gobierno anteriores a Sánchez abordaron esta problemática "desde el consenso" y no "desde la imposición", como, en su opinión, es el caso.

Denuncian el "secuestro" del Congreso y la Democracia de Sánchez y Armengol

Miguel Tellado ha sido muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a quienes ha acusado de estar "secuestrando" tanto la democracia como la Cámara Baja.

"Se está produciendo un abuso de poder sin precedentes", ha aseverado el ferrolano, que se ha referido a la anomalía parlamentaria de que "desde el Gobierno se trate de controlar al Poder Legislativo (Congreso y Senado)".

Para ello ha asegurado que "hay 25 leyes del PP paralizadas en el despacho de Armengol" a través de la ampliación semanal del plazo de presentación de enmiendas, motivo por el que ha denunciado que el Congreso de los Diputados está "secuestrado".

"No se tramitan leyes del grupo mayoritario en España, y no se hace porque se utilizan trampas", ha explicado, mientras ha asegurado que esto se produce porque "como Sánchez no puede legislar, tampoco deja legislar al resto de grupos de la Cámara, para que no se demuestre su debilidad parlamentaria".