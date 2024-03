El PSOE blinda a Armengol: "No aparece en las investigaciones ni en los documentos"

El PSOE aguantará la presión que el PP está ejerciendo sobre la expresidenta del Gobierno de Islas Baleares y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y no la dejará a caer en medio de la polémica generada ante su presunta implicación en la compra de mascarillas defectuosas en pandemia.

En Ferraz se defiende la actuación de la presidenta y se incide en que "no aparece en las investigaciones ni en la documentación", como argumento para defender la legalidad de la actuación de Armengol cuando era presidenta del gobierno de las Islas. "Una persona que no aparece en documentación, que porque sí tenga que dimitir, por el artículo 33, simplemente es una petición que no tiene ningún fundamento", ha defendido la portavoz del PSOE, Esther Peña. "Hay que ceñirse a la realidad. No tiene ningún fundamento, ni en ningún artículo constitucional ni del reglamento del Congreso", ha zanjado la portavoz, una vez que los populares hayan elevado la presión sobre Armengol hoy mismo al pedir su dimisión bajo la acusación de que "es colaboradora necesaria" dentro del "caso Koldo".

La portavoz ha repetido en varias ocasiones que Armengol “no aparece en el sumario” por lo que ha censurado que se introduzca en el debate “el buen nombre de la expresidenta de Baleares”. Además, el PSOE ha defendido que en el caso de la compra de mascarillas en Baleares “no existen mascarillas Fake”, sino que “no eran del tipo solicitado, pero sí aptas para su uso”. Es por ello, explica el PSOE, “se reclama la diferencia del precio entre una mascarilla con mayor protección y otras que eran aptas”, pero no se usaron por no ser las solicitadas. Para el PSOE, de hecho, Baleares es “una víctima” de la presunta trama corrupta.

Ha incidido en el que el gobierno socialista de Baleares –en ese momento- realizó la reclamación pertinente “en tiempo” y que por eso “los empresarios corruptores buscaron intermediarios para contactar con la administración del PP y de Vox para que se olvidaran de estas reclamaciones”.

En cuanto a la posible vinculación de Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- con la trama, tras reunirse con algunos de los implicados, en el PSOE defienden su "honorabilidad". Y responden de manera contundente contra las informaciones que se están conociendo, a pesar de que de momento, no hay ninguna investigación que la nombre. “Que manía con involucrar a personas que no aparecen en ningún documento. Todos deberíamos contribuir a no manchar el buen nombre ni la reputación de nadie y deberíamos ceñirnos a las investigaciones del juez y de la Guardia Civil”.