El PSOE no explica por qué no demanda a Leire Díez: "Es Antoñita la Fantástica"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no ha aclarado hoy por qué el PSOE no demanda a Leire Díez, conocida como la llamada 'fontanera del PSOE', por presentarse como representante del Partido Socialista en reuniones con fiscales.

La dirigente socialista y candidata a la Comunidad Valenciana también ha coincidido en que Leire Díez es un poco "Antoñita la Fantástica" y se ha preguntado "cómo va a caber" en el PSOE lo que ellos denuncian y pone como ejemplo el 'caso Kitchen' o las "cloacas" de la época del Partido Popular.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Ep, en la que ha precisado que desde el PSOE han desmentido "muchísimas veces" que Leire Díez represente al Partido Socialista.

"No ha trabajado para el Partido Socialista y, por tanto, no representa como acción directa al Partido Socialista, que hubiese sido militante, pues es otra cosa", ha dicho al ser preguntada por qué motivo el PSOE no ha demandado a Leire Díez por haberse presentado en numerosas ocasiones como enviada del partido, sin explicar por qué motivo no lo han hecho.

Morant ha señalado que su partido tiene "miles y miles de militantes" y la mayoría de ellos son gente anónima que hace "muy bien su trabajo" y luego, ha añadido", "pues siempre tenemos personas o personajes como Ley de Díez".

Dicho esto, ha afirmado que lo que más la disgusta es que se la llame "la fontanera del PSOE" y ha coincidido con la entrevistadora que es un poco María Antoñita la Fantástica: "Yo, mire coincido con esa definición".

Diana Morant ha señalado que su partido ha tenido una colaboración absoluta con la justicia y ha puesto como ejemplo que han entregado a la Policía el 'pen drive' que Leire Díez llevó al PSOE.

Según asegura, los socialistas son "los principales interesados de que todo esto se esclarezca" por que, señala, son un partido "transformador y no cabe, en ningún caso, ni la corrupción, ni este tipo de artimañas" que ellos denuncian.

Así, ha concluido: "¿cómo va a caber en nuestro partido lo que nosotros denunciamos, por ejemplo, en el caso Kitchen o esas cloacas que había pasado en la época del Partido Popular".