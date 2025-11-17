Robles denuncia un ataque de Israel a 'cascos azules' españoles en el Líbano: "Trataron de justificarlo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado esta mañana en el Foro 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, donde ha denunciado un ataque que ocurrió el pasado domingo, cuando el ejército israelí bombardeó una misión de la ONU, done participaban unos 'cascos azules' del ejército español.

"Un contingente que tenemos en Líbano y que estaba haciendo una misión fueron atacados por un tanque israelí", ha explicado la ministra. Mientras ha aclarado que, poco tiempo después, Naciones Unidas sacaron un comunicado de condena, algo que no sentó bien al Gobierno de Netanyahu, que sacó su propio comunicado defendiendo lo ocurrido y apelando a "un error" por el ataque.

No obstante, Robles ha aclarado que los soldados españoles están a salvo y que sus vidas no corren ningún tipo de peligro. "Nuestros soldados se protegieron y están todos bien", ha explicado, al tiempo que ha insistido en la importancia de que la Unión Europea mantenga una postura cohesionada ante la inestabilidad internacional, "siendo conscientes de que no todos los países viven las amenazas de la misma manera".

El mundo atraviesa una situación "difícil y complicada"

La ministra de Defensa ha alertado sobre la "difícil y complicada" situación geopolítica mundial, marcada por conflictos abiertos y tecnologías de guerra cada vez más sofisticadas. Durante su intervención, ha lamentado que "el mundo no está bien" y ha subrayado que escenarios como Gaza, Ucrania o Sudán continúan generando un sufrimiento que "no puede dejarnos indiferentes".

Por este motivo, Robles ha recordado que, aunque no hay un conflicto global oficialmente declarado -como una guerra mundial-, "en muchos territorios lo están pasando fatal", por lo que ha defendido la necesidad de "trabajar y cuidar la paz cada día".

Satisfecha con el gasto en Defensa español

En materia de Defensa, la ministra ha puesto en valor que España ya haya alcanzado el objetivo del 2% de inversión respecto al PIB comprometido con la OTAN, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno seguirá reforzando estas partidas, también vinculadas a ámbitos como la ciberseguridad.

"Invertir en defensa es invertir en paz, porque si te atacan tienes que poder defenderte, y si no como política de disuasión", ha defendido.

Además, la titular de Defensa ha abordado el papel de la inteligencia artificial, una herramienta que ha calificado de "imprescindible y esencial", aunque ha advertido de los riesgos éticos, especialmente "en manos de dictaduras".