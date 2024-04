El PSOE se vuelca con Sánchez, se lanza contra la "derecha mediática y económica" y acusa ahora a Feijóo de "machista"

Patxi López ha sido la última voz del PSOE en salir públicamente a respaldar a Pedro Sánchez y lo ha hecho con un tono duro para atacar a la "derecha mediática y económica" y a Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "machista". En las últimas horas, se ha visto cómo voces de todo el socialismo español se ha unido en apoyo del presidente del Gobierno, que se ha tomado hasta el lunes para reflexionar en torno a una supuesta dimisión: desde el PSC, iniciando la campaña electoral con un "espaldarazo" a Sánchez hasta el respaldo que ha trasladado públicamente Emiliano García-Page, que estará este sábado en el Comité Federal del PSOE.

De puertas afuera, el PSOE parece que ha cerrado filas de forma prácticamente unánime con Sánchez, pero algunas voces también han aprovechado para contraatacar a la derecha y, en particular, a Feijóo. En este sentido, Patxi López ha señalado que "hay una estrategia de la derecha política, mediática y económica absolutamente orquestada" para evitar que gobierne Sánchez y ha asegurado que las informaciones que han ido saliendo en los medios de comunicación sobre Begoña Gómez son "inventadas" y tienen una "evidente intencionalidad", antes de insinuar que son "noticias que se trasladan desde medios financiados" por la derecha.

A su juicio, todo este episodio ha "retratado extraordinariamente bien" a Feijóo como "machista" porque ha acusado al líder del PP de querer que "la mujer deje de trabajar y se quede en su casa". López también ha acusado a Feijóo de "insultador profesional" y de "falta de humanidad enorme". En este sentido, el dirigente socialista ha querido responsabilizar de parte de lo sucedido a Feijóo, olvidando que Sánchez también trató que explotar políticamente una noticia que luego resultó ser falsa contra la mujer del líder del PP.

En este contexto, el portavoz del PSOE en el Congreso ha asegurado que en el Comité Federal de este sábado no solo se va a trasladar un mensaje a Sánchez sino que también se hará a la sociedad. "Los socialistas no estamos dispuestos a que esta estrategia de la mentira, del fango, de la difamación, del vacío absoluto, esa estrategia de la derecha y ultraderecha con todos los poderes que no aceptan no son ellos quienes gobiernan", ha señalado, y ha reivindicando que "defendiendo a Sánchez" se está "defendiendo la democracia, la dignidad y la decencia".

"Es de extraordinaria importancia que el conjunto de la sociedad reflexione y adoptemos nuestra decisión sobre qué política queremos para nuestro país. Qué comportamientos políticos son asumibles y cuáles no. Hasta cuándo estamos dispuestos a aguantar el 'todo vale' para atacar al adversario y acabar con él", ha resumido un López muy afectado por la situación personal de Sánchez, y ha reconocido que no ha hablado con él.