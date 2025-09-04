La puerta de emergencia para Sánchez

Sánchez no se desvía ni un milímetro de su hoja de ruta, lo dejó claro en la entrevista emitida por RTVE. Ni una sola reflexión autocrítica, un desprecio absoluto al Parlamento y, en vista de las encuestas, a la opinión pública.

Asegurar que gobernará sin presupuestos es equivalente a afirmar que seguirá presidiendo el Consejo de Ministros sin contar con apoyos suficientes para gobernar, cuestión que es una anomalía democrática.

También lo es que la noticia sea, ya superado el ecuador de la legislatura, que esta vez sí va a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes, algo a lo que está obligado constitucionalmente y que ha incumplido sistemáticamente.

La legislatura está plagada de anomalías, desde acusaciones al poder judicial de servir a intereses políticos o, más precisamente, a los jueces que instruyen causas contra su entorno familiar, a ningunear las resoluciones de los tribunales como ocurre en el caso de Puigdemont.

La propia visita de Salvador Illa al fugado en Bruselas es otra. El President acude por instrucciones de Pedro Sánchez para restablecer el apoyo de Junts. Es curioso que sustituya a Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, alguien que dirige el PSC, hay que recordar que son partidos diferentes.

Que Illa se reúna con Puigdemont es un gesto de desprecio absoluto a la condena que pesa sobre el independentista, inconcebible en un Estado de Derecho y hace intuir que las cesiones a Junts cotizan más alto que nunca.

Termina la reunión entre Illa y Puigdemont en Bruselas tras cerca de una hora y media de encuentro Europa Press

Illa ha puesto una china a su acuerdo con ERC, que rivaliza abiertamente con Junts por el electorado separatista, lo que indica que Sánchez necesita más de Puigdemont que viceversa.

Los sondeos electorales publicados en los últimos días vaticinan que el PP sube 12 escaños, 3 menos que Vox y que el PSOE se desploma junto a Sumar, perdiendo 30 diputados entre los dos. La idea de una debacle socialista está instalada en la sociedad y en la mayoría de los dirigentes territoriales.

Según estos datos, Sánchez se acerca peligrosamente al umbral de los 100 diputados. Ya obtuvo en dos ocasiones el peor resultado de los socialistas en democracia, con 90 y 85 diputados respectivamente.

La diferencia es que, en aquel momento, era líder de la oposición y los ciudadanos valoraron negativamente la expectativa de que gobernase. Ahora, que lleva más de 7 años en la Moncloa, lo que evalúan los ciudadanos es su gestión al frente del gobierno. Llegó por la puerta de atrás y se irá por la de emergencia.