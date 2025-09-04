El patrullero "Centinela" releva al "Medas" en la vigilancia de las aguas del Mar de Alborán

El Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) "Centinela" ha relevado al "Medas" en las labores de vigilancia del Mar de Alborán, control de los espacios de interés permanente y su reserva natural. Además de las actividades operativas de presencia, vigilancia y disuasión en los caladeros y áreas de la Red Natura 2000, incluyen también el cuidado del patrimonio arqueológico subacuático.

Según la información publicada por "El Faro de Melilla", el buque realizó visitas amistosas a pesqueros españoles presentes en la zona, lo que permitió aumentar el conocimiento del patrón de vida marítimo, además de estrechar lazos con la comunidad pesquera.

Por otro lado, durante esta activación, el "Medas" realizó operaciones de seguridad marítima en aguas de interés permanente y contribuyó al Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM). De forma paralela a su actividad operativa, la dotación del buque realizó diferentes adiestramientos, entre los que destacan la realización de ejercicios de tiro con armas portátiles sobre blanco remolcado.