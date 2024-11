¿A qué espera Marlaska para desplegar a la Policía Nacional por la DANA?

Más de un centenar de muertos y decenas de desaparecidos. Municipios devastados por los estragos de la DANA que ha asolado España estos últimos días. Sin agua potable, sin suministro eléctrico, sin acceso a comida. En las calles, toneladas de barro, escombros, amasijos de hierro y coches apilados unos encima de otros. Una imagen desoladora que no parece ser suficiente para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, movilice a la Policía Nacional.

Y esta es precisamente la pregunta que se hacen desde la Confederación Española de la Policía (CEP): "¿A qué espera Interior para desplegar a los policías nacionales en toda esa zona?". Porque resulta evidente que el fuerte temporal y las riadas han arrasado Valencia y otras provincias de nuestro país, provocando un sinfín de pérdidas humanas y materiales. No es momento, a su juicio, de "empezar con las líneas fronterizas competenciales". marginando a los policías nacionales que "rabian de impotencia por no poder desplegarse con plenitud" y echar una mano en estos difíciles momentos.

"En una emergencia de este tipo no puede haber frenos echados. No puede haber recursos disponibles que no se movilicen por si eso molesta a otros Cuerpos o instituciones", aseguran desde la CEP. Así, insisten en que no pueden seguir esperando "no se sabe bien a qué decisión".

"Podemos y debemos hacer más"

En este punto, señalan que ya el martes el indicativo Alzira 100 rescató a nueve personas atrapadas en sus vehículos y les ponía a salvo. Asimismo, destacan que hay compañeros de Policía Científica y Policía Judicial volcados en la identificación de cadáveres y en la localización de desaparecidos. Sin embargo, no es suficiente.

"Podemos y debemos hacer más. Tenemos recursos suficientes y voluntarios, tanto en la UIP como en las UPR de toda España. Y sabemos, nos consta, que algunos malnacidos andan aprovechando esta catástrofe para delinquir", denuncian desde este sindicato policial. Hay que recordar que en las últimas horas se han producido decenas de arrestos por robo y saqueo en zonas afectadas por la DANA.

En definitiva, los agentes exigen a Marlaska que dé la orden de actuar: "No puede haber demarcaciones cuando se trata de salvar vidas y proteger a personas y bienes. Debemos desplegarnos al completo y debemos hacerlo ya. Lo contrario sería otro escándalo más de Interior y jugar con algo muy serio cuando toda ayuda es vital".

Compañeros sin descanso desde el día 29

Desde el sindicato policial JUPOL también han denunciado la actitud de Marlaska y la impotencia de los agentes, que incluso se han ofrecido como voluntarios para participar de manera activa en las tareas que sean necesarias ante esta grave catástrofe. No entienden la negativa de Interior ni su ministro y por este motivo, le recuerdan otras ocasiones en las que sí se permitió la participación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). A saber: en los atentados del 11-M en Madrid; el accidente en el metro de Valencia en 2006; el terremoto de Lorca en 2011; el accidente de Spanair en Madrid en 2008; el accidente ferroviario de Santiago de Compostela en 2013 o la catástrofe del Prestige en Galicia en el año 2002.

"Si algo tiene nuestra profesión es la enorme vocación que procesamos de servicio público, vocación que en estos casos aumenta exponencialmente", señalan desde JUPOL Valencia. Asimismo, apuntan que son muchas las labores que pueden ofrecer, ya sean "batidas, protección para evitar saqueos, colaborar en la asistencia a personas con movilidad reducida" y un sinfín de funciones que ayudarían a acelerar los trabajos en los primeros días tras una catástrofe de esta magnitud. Y lo más importante, su participación podría facilitar "el descanso de aquellos compañeros que llevan trabajando sin apenas descanso desde la fatídica tarde-noche del pasado día 29".

Así, mientras Interior toma una decisión, desde este sindicato están organizando grupos de voluntarios para desplazarse a estas localidades y ponerse a disposición de los responsables para lo que sea necesario.