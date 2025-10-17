¿Con quién estaba Ábalos el día antes de declarar en el Supremo?

El exministro José Luis Ábalos fue fotografiado el pasado domingo en la terraza de un restaurante anejo al club de Golf Escorpión –a media hora de su casa en Valencia–, un día antes de ir a prestar declaración al Tribunal Supremo. En la imagen se le ve conversando con una persona de identidad desconocida, en pose distendida. ¿Quién es este misterioso hombre?

Ábalos intentó desconectar con su entorno el fin de semana anterior a su declaración ante Leopoldo Puente. El exministro de Transportes disfrutó de una animada jornada en la terraza del un restaurante en Bétera (Valencia). Un establecimiento conocido por los amantes del golf.

Y es que este negocio hostelero se encuentra anejo al prestigioso Club de Golf Escorpión. Uno de los campos más destacados del panorama nacional que cuenta con 27 hoyos divididos en tres recorridos. Está rodeado de naranjos y palmeras y es una de las sedes más importantes del golf en la Comunidad Valenciana.

Ábalos acompañado por un misterioso hombre antes de su declaración en el Tribunal Supremo LA RAZÓN

Este fue el escenario escogido por José Luis Ábalos para relajarse en las jornadas previas a su visita a Madrid para acudir al Tribunal Supremo. En el momento captado con la fotografía, el exministro de Transportes aún no sabía si el magistrado iba a decretar su ingreso en prisión.

El misterioso amigo de Ábalos que fuma un puro

La imagen se ha terminado viralizando en redes sociales debido a que la terraza del establecimiento donde estaba Ábalos y su acompañante contaba con rejas. Los usuarios de 'X' han ironizado sobre la posibilidad de que el exministro acabe en la cárcel.

Sin embargo, uno de los grandes misterios de la instantánea es conocer la identidad del hombre que acompañaba al exministro en su comida. Este varón de mediana edad tenía en una de sus manos un puro de grandes dimensiones que se estaba fumando mientras hablaba con Ábalos.

Los dos protagonistas están acompañados por una botella de agua que tienen a sus pies y el exministro mantiene las manos en los bolsillos mientras dialoga con este hombre. Su identidad es aún un gran misterio. Su importancia en la vida de Ábalos debe ser importante a tenor de que fue la persona con la que compartió sus últimas jornadas antes de visitar el Supremo.