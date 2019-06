El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó esta tarde al Rey que votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Su posición estará en la oposición, “con sentido de Estado y liderando pactos de Estado”.

Será desde la oposición desde donde Cs “lo vamos a vigilar” para que “no pise ninguna línea roja de la Constitución”, pero también, indicó “seremos leales a España” para lo que se comprometió a liderar “una oposición constructiva y leal a los ciudadanos”.

Rivera consideró que ahora se abre paso al “único candidato que puede formar gobierno” -Pedro Sánchez- y le pidió que “por el bien del país” forme gobierno y “que no se demore” porque “sin gobierno no hay legislatura ni se pone en marcha la Institución. Es a Sánchez a quien le corresponde mover ficha”. Ante esto insistió en que no está descubriendo “nada nuevo” e instó a Sánchez en que forme gobierno con los que son sus socios o ya lo han sido en Aragón, País Vasco, ayuntamientos como Madrid y Barcelona, es decir; con Podemos. “No vamos a apoyar a Sánchez”, “solo tiene que armarlo, como ya la armó”. Recordó que si el líder socialista ya supo ponerse de acuerdo entonces con todos esos socios que ha elegido en este tiempo “podrá hacerlo de nuevo”. “No nos gusta, pero es la mayoría que tiene”. Preguntado por si se abstendría en una segunda vuelta para facilitar que hubiera gobierno sin apoyarlo se reiteró en la idea de que Sánchez ponga en marcha sus pactos con los que siempre han sido sus socios. “Que no”, dijo el líder de Cs cuando le insistían ante la posibilidad de esa abstención. ¿Y si se repiten elecciones? “Si se repiten elecciones es porque no han querido sus socios formar gobierno. Pregúntenles a ellos, no a los que somos la oposición”.

Rivera aseguró que va a “liderar una oposición leal” a los españoles y aseguró que “siempre que haya asuntos de Estado Cs estará ahí”, donde harán una oposición dura al Gobierno pero siempre leal a los intereses de los españoles y a los posibles pactos de Estado. “España necesita una oposición firme y distinta a la que han hecho PP y PSOE”, subrayó Rivera.

También arremetió con dureza contra el PSN por plantearse la posibilidad de no dejar gobernar a las fuerzas constitucionalistas, que son las que han ganado, mientras que los navarros han decidido que el nacionalismo se vaya a la oposición. “Es una cuestión de Estado”, sentenció. Y rechazo, asimismo, que se plantee como un intercambio de cromos entre Madrid y la comunidad foral. “Batasuna no puede tener la batuta de un Gobierno siempre que puedas evitarlo”.

Rivera tildó de “extremadamente grave y preocupante” que el PSN se plantee pactar con Bildu y Geroa Bai para quitarle el gobierno “a los que hemos ganado” las elecciones, que fue la coalición integrada por UPN, PP y Cs. Por ello pidió a los socialistas “que nos dejen gobernar en Navarra. Con una abstención nos vale. No tiene sentido que esto entre en una especie de cambio de cromos” e hizo hincapié en que “nunca se le puede entregar un pacto a Batasuna” por no dejar gobernar Navarra. “Navarra no puede ser parte de ningún intercambio. El líder de Cs pidió a Sánchez que “no torpedee el gobierno de Navarra Suma” si quiere gobernar España.

Sobre el resto de pactos autonómicos y municipales el presidente de la formación naranja prefirió no entrar en detalles y se remitió a los portavoces que están en plenas negociaciones de los mismos. “Vamos a darnos un tiempo para negociar. Ya saben cuáles son nuestras preferencias: gobiernos liberales, moderados, limpios y constitucionalistas”. Asimismo, se comprometió a que cuando haya acuerdo, consejerías o equipos “lo anunciaremos y cuando tengamos todos los pactos, serán los demás los que tendrán que pronunciar sobre quién quiere que gobiernen, “si prefieren que gobierne la izquierda u otros”.

Rivera rechazó reunirse con el lider de Vox, Santiago Abascal, para negociar pactos postelectorales.”Vamos a negociar con el Partido Popular”.