Sánchez se anticipa a la decisión judicial y afirma rotundo que "el independentismo catalán no es terrorismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves el texto actual sobre la amnistía porque es una ley "valiente, reparadora y constitucional" y está convencido de que con ella serían amnistiados todos los independentistas catalanes "porque no son terroristas".

"¿Cuando me preguntan si la situación está en Cataluña mejor ahora que en 2017 siempre digo lo mismo: definitivamente sí, por tanto, los indultos han sido un paso muy importante y la ley de amnistía será el paso definitivo, que cuenta con un amplio consenso en la sociedad que más ha sufrido esta situación, que es la sociedad catalana. La normalización total de Cataluña no llegará de la noche a la mañana, pero mi voluntad de normalizar la situación en Cataluña es total. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo y, por tanto, con este proyecto de ley, estoy convencido de que todos los independentistas catalanes serán amnistiados, porque no son terroristas", ha explicado.

En cuanto a la propia ley ha dicho que si es "valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así y esa es la posición del Gobierno de España".

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente al rechazo del pleno del Congreso a la ley de amnistía en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado el trabajo que se ha hecho para hacer posible ese texto rechazado por Junts y ha insistido en que el objetivo es que salga del Parlamento con la misma constitucionalidad que tiene en la actualidad.

Preguntado por si está dispuesto a hacer los cambios en la ley que pide Junts, ha respondido que "en una negociación no se debe medir quién cede o no, todos hemos cedido, por tanto la clave es mantener la templanza en cuanto a la contención para tratar de llegar a un acuerdo y la firmeza, porque todo lo que se ha avanzado hasta ahora lleva hacia el objetivo que nos habíamos marcado: superar ese horizonte judicial que causó el año 2017". En cuanto a la complejidad de la legislatura ha dicho que "no habiendo escondido la complejidad, está claro que los únicos capaces de gestionar esta legislatura somos nosotros". Además, ha añadido que será difícil que ésta sea más compleja que la anterior. "España va en la nueva dirección", ha insistido.