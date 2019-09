Sánchez ofrecerá un "nuevo método" de gobierno a Iglesias

Se acaba el tiempo. El 23-S nos abocará a unas elecciones si socialistas y morados no son capaces de ponerse de acuerdo. «Cada día hay más ansiedad y no hay el mejor ambiente», afirman fuentes socialistas comentando los acontecimientos del último mes. Aun así, a pesar del «pesimismo y la desconfianza» abren un camino «de esperanza». A esto se va a dedicar Pedro Sánchez en las próximas horas intensificando al máximo la presión sobre Unidas Podemos.

Chamartín es el lugar elegido para que mañana el presidente Sánchez exponga su «Programa Común y Progresista» con 300 medidas que suman «las previstas en el programa socialista, propuestas de Unidas Podemos y las sugerencias recogidas en las reuniones con los colectivos». Estas propuestas abarcarán desde el empleo hasta la cohesión territorial, pasando por la digitalización, la lucha contra la desigualdad social, la emergencia climática y el feminismo, bajo el hashtag «Construir Gobierno». Sánchez ha dedicado agosto a reunirse en 24 ocasiones con más de 350 personas de organizaciones sociales. Esta actividad contrasta, según fuentes del PSOE, «con la inactividad del resto. PP y Cs se han instalado en el reproche, y Podemos se ha enrocado en el gobierno de coalición», opción «imposible e inviable».

Por eso, el líder socialista acudirá con sus propuestas y con una nueva propuesta alternativa de gobierno, «una tercera vía», como la calificó ayer en una entrevista en El País, «un nuevo método que haga posible la formación de un gobierno progresista». Hasta ahora los socialistas han propuesto gobierno en solitario y con apoyo programático, gobierno de cooperación en el que figurarían personas independientes de prestigio en sus ámbitos de actuación de la órbita de Podemos y la inclusión del partido en altos cargos del Estado, pero fuera del Consejo de Ministros, y la última rechazada una vicepresidencia y tres ministerios. Ahora, Sánchez propondrá «un nuevo método» que, amparado en un «ambicioso plan de gobierno», puede acabar en un «gobierno progresista». En la citada entrevista, Sánchez lo apuntaba: «Reivindico que se puede perfectamente cooperar durante los próximos cuatro años con una opción distinta al Gobierno de coalición que plantea Unidas Podemos».

Tras esta presentación de la «tercera vía» con un «programa común progresista» y «el nuevo método» que planteará, Sánchez empezará los contactos con las formaciones políticas, como el PNV y el PRC. A estas reuniones acudirá el presidente, aunque está pendiente de fijar el formato, que decidirá hoy la Comisión Ejecutiva Federal. También en esta Ejecutiva se decidirá el formato a seguir con el resto de formaciones, incluidas las independentistas. Lo que parece claro es que Sánchez se encontrará con Pablo Iglesias la próxima semana. Antes de la cita clave, el PSOE iniciará negociaciones sobre el programa con el Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias. No serán los primeros. José Luís Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, dijo hace una semana en una entrevista en LA RAZÓN que «el presidente ha tenido muchas reuniones y contactos telefónicos con Iglesias». Tras la nueva propuesta del PSOE, se espera una respuesta de los morados: «Lo que Podemos tiene que decidir es si le interesa un gobierno progresista en España. Eso es lo que debe clarificar. Un gobierno con el que puede entenderse, al que puede presionar, llegar a acuerdos, dentro de una concepción progresista», como puntualizó Ábalos.

Los socialistas plantean la negociación con esta «nuevo método» que tendrá como receptor prioritario a Podemos, pero a diferencia de julio, la negociación empezará por el programa para acabar con la fórmula de cooperación, como la califican los socialistas para «superar el bloqueo y formar un gobierno progresista y evitar las elecciones». Es necesario, apuntan estas fuentes, «formar gobierno porque se agolpan demasiadas incertidumbres en el horizonte más cercano». Brexit, Cataluña, guerra comercial y desaceleración económica, son los argumentos que sustentan el discurso socialista que se aferra a una línea roja : «No habrá gobierno de coalición», lo que, con otras palabras, es corroborado por el presidente del Gobierno.

Los socialistas creen que están en un buen momento a diferencia de su socio. «A Podemos nadie le entiende. Su estrategia de la última semana no dio los resultados esperados. Iglesias se ha evidenciado que se ha quedado sin discurso», afirman. También los socialistas miran de reojo a la formación morada por lo sucedido la pasada semana en el Congreso. No disimulan su malestar por la actuación de Podemos: «Ha puesto las cosas en su sitio». Todos los grupos afinarán su estrategia ante el nuevo movimiento de Sánchez con la mirada puesta en las encuestas que mueven el tablero político. Cs no parece el más beneficiado en caso de repetición electoral y la derecha no suma en ninguna de las publicadas, mientras el PSOE amplia su distancia con el resto de partidos.