Sánchez tacha de "incompetente" al PP: "No hay nadie al volante"

Pedro Sánchez se ha reservado el turno de réplica a Alberto Núñez Feijóo para pronunciarse sobre la polémica reforma que excarcelará a una cuarentena de presos etarras que está acaparando el debate político en las últimas horas. Tras criticar que el PP le haya forzado a comparecer para hablar de la crisis migratoria y que en su intervención apenas haya dedicado cuatro minutos a esta cuestión, el presidente del Gobierno ha entrado en el fondo de la polémica. No para hacer pedagogía o defender que el Gobierno está decidido a avanzar en esta reforma -que ya ha confirmado que no retirará-, sino para cargar duramente contra el Partido Popular a quien ha calificado en varias ocasiones de "incompetente".

Sánchez ha acusado al principal partido de la oposición de "azuzar" los miedos del pasado y no querer que España "avance", instrumentalizando políticamente a ETA y EH Bildu para su propio beneficio. En este punto, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Grupo Popular "sabía lo que votaba" cuando avaló la homogenización del cumplimiento de condenas a nivel europeo, pero que "después de ver la reacción en los medios de comunicación echa la culpa a otros de sus errores". "No sé si saben lo que votan o no saben lo que votan, lo que tengo muy claro es que no saben adónde van. El problema de este país es una oposición que no tiene nadie al volante", ha señalado.

Sánchez ha recordado que el proyecto de ley es una "transposición obligatoria de una directiva europea" que el PP ya avaló en las instituciones de la UE. "Supone la obligación de homogeneizar nuestro marco regulatorio al de la Unión Europea. Ustedes lo saben y por eso lo votaron", ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha afeado a los populares que, pese a ser conscientes de ello, ahora intenten "escurrir el bulto". Todo ello, tras siete meses de tramitación parlamentaria y 11 prórrogas del plazo de enmiendas, además del reproche del portavoz del PP que intervino en el debate en pleno y dijo que la reforma llegaba con "dos años de retraso".

"La medida emana de Europa, ha sido ampliamente debatida por las Cortes y ha contado siempre con el apoyo del PP. ¿Por qué se escandalizan ahora? ¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Le han apretado? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece?", se ha preguntado en cascada Sánchez, para sentenciar: "Es difícil decirlo porque con ustedes nunca se sabe dónde acaba la mentira y dónde empieza la incompetencia". "Normal que muchos españoles se sientan decepcionados con su grupo parlamentario. La pregunta es: ¿qué les decepciona más a los españoles: su hipocresía o un incompetencia?, ha insistido.

"La jefa" Ayuso

En el Gobierno son conscientes del impacto que esta cuestión está teniendo internamente en el PP, con peticiones incluso de dimisión por parte de algunos cargos del partido, que piden que se depuren responsabilidades por el "error injustificable" de avalar una reforma que acabará excarcelando a presos de ETA. Por ello, tras este duro alegato contra el principal partido de la oposición, Sánchez ha seguido tratando de debilitar la posición de Feijóo, esta vez, con un argumento recurrente por parte del Ejecutivo contra la actual dirección de Génova, la falta de autoridad interna.

"El problema es que usted no decide nada", ha comenzado Sánchez, para deslizar que "quien lidera el PP no se presentó a las elecciones ni está sentada en el Congreso de los Diputados". Sin nombrarla, pero en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso, el presidente se ha referido a la líder de la Comunidad de Madrid como "la jefa", reseñando que si el PP no pacta con el Gobierno la financiación autonómica o la acogida de los menores migrantes es, "porque la jefa no le deja".