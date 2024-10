Sánchez utiliza la Moncloa para hacer oposición a Ayuso y Moreno

Pedro Sánchez consiguió salvar los muebles el pasado 9 de junio en los comicios europeos. El PSOE volvió a perder unas elecciones, que no aspiraba a ganar, ya que su objetivo se limitaba a evitar una victoria tan abultada de Alberto Núñez Feijóo que se leyera en la opinión pública como un tsunami que le hubiera arrasado.

Finalmente, ni tsumani ni debacle. Sin embargo, el resultado sí dejó algunas lecciones que el líder socialista compartió con los suyos en la reunión de la Ejecutiva inmediatamente posterior al escrutinio. En la misma, Sánchez identificó dos territorios en la diana: Andalucía y la Comunidad de Madrid. La primera porque tras haber sido durante cuatro décadas el pulmón electoral socialista había dejado de insuflar oxígeno al partido en las urnas y la segunda, a la que asimiló con un agujero negro en el que el PSOE perdía la ventaja en votos que había conseguido sacar al PP en otros puntos de la geografía española, como, por ejemplo, Cataluña.

Este comentario se leyó entonces como una enmienda a los liderazgos de Juan Espadas y Juan Lobato, respectivamente, y una crítica a la labor de oposición que están desempeñando a Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso en sus regiones. Estos son, pese a sus diferencias, los dos perfiles en auge en el PP –con sendas mayorías absolutas– y se han identificado por Moncloa como la principal amenaza a batir para revalidar el poder a nivel nacional en las próximas elecciones. A la espera de que Sánchez materialice la renovación territorial que se anticipa en el 41º Congreso del PSOE, que se celebrará los próximos 29, 30 y 1 de diciembre en Sevilla, en el Ejecutivo no quieren esperar a los tiempos orgánicos y han decidido tomar las riendas de la estrategia y asumir la tarea de oposición en estas regiones directamente desde La Moncloa.

La confrontación directa con Isabel Díaz Ayuso, que esta última semana se ha recrudecido a cuenta del plantón a Sánchez en su ronda autonómica, no es una novedad. La Moncloa y la Puerta del Sol se han tomado la medida y se lanzan invectivas cruzadas, conscientes de que en este fuego cruzado ambos consiguen rédito electoral. Desde el Gobierno se ubica a la Comunidad de Madrid como antagonista en la gestión y en el modelo y sus discursos se retroalimentan. La línea argumental y defensiva del presidente es que «las autonomías gobernadas por la derecha no han dedicado los recursos transferidos por el Estado a los ciudadanos, sino a aumentar los contratos de unas pocas empresas y a financiar sus regalos fiscales a los más ricos». «Así no se defiende la igualdad entre españoles», señalan fuentes cercanas a Sánchez.

Aunque el cruce de reproches –incluso insultos– con Ayuso sea habitual, en los últimos meses, Moncloa ha puesto a otro líder territorial en la diana: Juanma Moreno. Fuentes socialistas atacan con cierta asiduidad al presidente andaluz, tratando de nacionalizar el desgaste a Moreno. Esto, pese a que el último CIS andaluz deje a los socialistas muy lejos de poder disputarle la mayoría absoluta. La semana pasada, fuentes socialistas incidían en que la intervención de la Junta de Andalucía descubría «irregularidades» en el 92% de los contratos sanitarios que llevó a cabo su gobierno. Los socialistas ya presentaron una denuncia por la contratación irregular, utilizando los mecanismos de emergencia durante la Covid.

No es un caso aislado, porque el pasado mes de septiembre, Moncloa también salió al choque contra Moreno, incluso desde el propio Consejo de Ministros, por los fondos para escuelas infantiles que Andalucía rechazó. El Gobierno de Juanma Moreno rechazó 112 de los 120 millones de euros para crear plazas públicas para niños de 0 a 3 años porque su modelo es concertado y el Ministerio de Educación decidió distribuir 32 de esos millones entre siete comunidades.