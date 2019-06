Su hija de cinco años dice que su padre «trabaja por España»; es quien peor lleva sus ausencias. En la política de pactos exige «respeto» y dice que por la defensa de las ideas son capaces de resistir una travesía del desierto. – Vox entra en instituciones por primera vez. ¿Para qué va a utilizar la representación que le han otorgado los españoles? –Para dar voz a los millones de españoles que no la tenían o que no se sentían representados. –PP y Cs no quieren tripartito, pero quieren su apoyo. Y ustedes que si no hay coalición no habrá Gobierno. ¿Habrá gobiernos con su apoyo? –Estamos pidiendo que haya un gobierno en coalición, un tripartito, y ése tendrá nuestro apoyo. Nosotros no estamos planteando ni si quiera que tenga que presidir los gobiernos el PP, podría hacerlo Cs. No vamos a aplicar un «cordón sanitario»; incluso, si parece imprescindible que Vox no esté en los gobiernos, nosotros también estableceremos un veto al partido que nos veta. Podría gobernar el PP en solitario con apoyos exteriores de dos partidos, pero lo que no vamos a hacer nunca es apoyar el gobierno de dos partidos si uno de ellos se niega a sentarse con Vox. Eso es imposible. –¿Les vale con estar en puestos de segundo nivel? –A nosotros nos vale con representar a los españoles que nos han votado y pediremos una representación proporcional. Seremos sensibles, sensatos y no plantearemos lo imposible. Pero queremos que se nos respete. –¿Qué «entes» quieren dirigir? –No, nosotros no estamos planteando un segundo nivel en ningún caso. Lo que estamos planteando es que si uno tiene cuatro consejerías, un partido como Vox, que tiene la mitad de los escaños, tendrá dos consejerías, que sea proporcional. Veremos cuáles son, creo que esa decisión excede de la responsabilidad del presidente del partido, incluso de la propia comisión negociadora.

–¿Vox podría cargar con la conciencia de permitir que haya un gobierno de izquierdas por no apoyar esos pactos? –Nosotros nos planteamos si Cs va a permitir que haya gobiernos de izquierda solo por permitir que haya una ofensa imperdonable a un partido como Vox, que es un partido absolutamente legítimo que representa a mucha gente, y que merecen el mismo respeto que los que han votado a Cs. No somos nosotros los que estamos impidiendo una alternativa a la izquierda, es Cs y serán ellos quien tenga que cargar con esa responsabilidad. Nosotros seguiremos con la mano tendida. –Dice que tiene un móvil casi «quemado» con tantos mensajes. A lo mejor no le ha entrado la llamada de Rivera... –Tengo su número y no he visto ni su llamada, ni su mensaje y, francamente, no lo espero. –¿No lo va a llamar usted? –Realmente creo que no soy yo quien debe llamarle, porque somos nosotros quienes tenemos la mano tendida. Son ellos quienes deciden tratar a Vox como si fuera un partido apestado. No creo que me corresponda a mí hacer esa llamada, porque a lo que me expongo casi con toda seguridad es a que no sea contestada. –¿Cómo puede llegar a acuerdos con un partido como Cs, que les desprecia, y se niega hasta a salir en una foto con ustedes? –Porque entendemos que es una posición estratégica inaceptable y suicida; pero sobre todo entendemos que no es el partido del que estamos más alejados. Tenemos muchas diferencias con Cs y PP, de hecho, ellos defienden muchas cosas parecidas. Pero fundamentalmente tenemos diferencias con la izquierda y los separatistas. Somos sensatos y hay que intentar ponerse de acuerdo con aquellos que están más cerca, no con los que están más alejados. –¿Por qué cree que le ponen ese «cordón sanitario»? –Realmente me cuesta entenderlo, porque Vox es un partido que defiende el orden constitucional, las libertades civiles, la igualdad de los españoles ante la ley, la igualdad de la nación. Creo que todo obedece a cálculos de política internacional y a políticas extranjeras, y me refiero en concreto a la obediencia francesa tanto a Macron como a la practicada por su «botones», que es Valls en España. –¿Cree que en Europa su partido genera «miedo»? –En España y en el resto de Europa la izquierda y la extrema izquierda ha vivido muy cómoda liderando todas las batallas culturales e ideológicas y se ha encontrado con posiciones acobardadas en la derecha política. Vox ha venido a dar una patada en el tablero y a desafiar los dogmas de la izquierda y por lo tanto nos exponemos a sus etiquetas, sus insultos, a sus «cordones sanitarios», pero no nos importa en absoluto cómo nos vean. Nos importa que algunos de nuestro mismo espectro ideológico o cercano acaben comprando la mercancía averiada de los progres, y eso es lo que está haciendo Cs en este momento. –Igual que hicieron en Andalucía, renunciará a sus líneas rojas programáticas como la ley de violencia intrafamiliar, inmigración... para evitar que gobierne la izquierda? –Nosotros nunca hemos hablado de líneas rojas ni siquiera en la campaña. Solo hemos dicho que no votaríamos gobiernos cuyos integrantes no estén dispuestos a sentarse con nosotros. Eso es a lo que no vamos a renunciar. Renunciar a partes de nuestro programa cuando no se tiene la mayoría absoluta es lo que tiene que hacer cualquier partido. Estamos siendo tan prudentes que ni si quiera estamos poniendo encima de la mesa cuestiones ideológicas o programáticas que sepamos van a ser un conflicto imposible de solventar entre PP, Cs y Vox. –¿Cedieron demasiado en Andalucía? –Sí, cedimos demasiado y las consecuencias han sido que el pacto firmado con el PP fue inmediatamente calificado por Cs como un papel mojado; y en la acción de gobierno, PP y Cs han demostrado que no estaban dispuestos a aplicar los compromisos que se habían adquirido con Vox. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad a los Presupuestos para conseguir que algunas de las cosas que firmaron con nosotros sean cumplidas. Es verdad que cedimos en algunas circunstancias excepcionales para facilitar un cambio en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista corrupto. Pero ese no es el caso en toda España. -¿Alguna vez se ha arrepentido de cómo se hicieron esas negociaciones? -No me he arrepentido. Pienso que podríamos haber hecho algunas cosas mejor, otras probablemente las podríamos hacer peor, pero creo que hicimos lo correcto. –¿Se fía del PP al frente de los Gobiernos? –Nosotros tenemos motivos para la desconfianza hacia el PP porque no han cumplido en Andalucía, y más hacia Cs, y por eso pensamos que tenemos que estar en los gobiernos.