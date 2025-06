Santos Cerdán sí está dispuesto a declarar en el Tribunal Supremo el 30J

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sí está dispuesto a declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente el próximo día 30. El ex "número tres" socialista no prevé guardar silencio en el alto tribunal, como ha hecho hoy Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, según confirman fuentes de su defensa.

Santos Cerdán estaba citado a declarar este miércoles en el alto tribunal -después de que el instructor le ofreciera declarar voluntariamente por su condición de aforado antes de que perdiera ese aforamiento al renunciar a su escaño por el escándalo de los audios de Koldo que le vinculan con el supuesto cobro de comisiones a cambio del amaño de adjudicaciones públicas-, pero al cambiar de abogado, su actual letrado, Benet Salellas, pidió un aplazamiento de la comparecencia para tener tiempo para estudiar la causa.

Finalmente, el juez accedió y trasladó al próximo lunes la declaración como investigado del exdirigente socialista, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica en una supuesta trama para el cobro de comisiones en la que también sitúa al propio Ábalos -que hoy ha dicho al instructor que no se reconoce en esos audios que su exasesor grabó para cubrirse las espaldas- y a Koldo García.

Santo Cerdán acudirá ante el juez, no obstante, sin que la UCO haya entregado a Puente el informe sobre sus cuentas bancarias y su patrimonio que ha encargado el instructor hace escasos días, que seguramente resultará determinante para apuntalar o no su imputación en el presunto cobro de comisiones.

Los vínculos de Cerdán con la "trama", según la UCO

La UCO señala el génesis de la supuesta trama en Navarra a partir de 205 con el "tándem" formado por Koldo y Santos Cerdán y sus vínculos con el entonces directivo de Acciona Fernando Merino, que era el jefe del departamento de Navarra y La Rioja. Es esa "estrecha relación" de Santos Cerdán y Koldo García con Merino y con el también empresario Antxon Alonso la que se puso de manifiesto, según los agentes, "a través, principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Serbinabar" (sociedades que, según la UCO, habrían sido beneficiadas con contratos públicos supuestamente amañados).

La UCO considera que Antxon Alonso era la "cara visible societariamente como administrador de Servinabar"; Koldo era "el punto de contacto directo" tanto con Merino como con el personal de Geoalcali "para la ejecución del proyecto de Mina Muga", la explotación de potasa cerca de la localidad navarra de Sangüesa; y Santos Cerdán "habría participado de dicha relación, siendo informado de los avances del proyecto, dando directrices a Koldo sobre diferentes procederes" y "disponiendo de cierta capacidad de decisión" sobre Servinabar (de la que según ha puesto de relieve el registro en el domicilio de Ábalos poseía un 48% de acciones) y una cooperativa también en el punto de mira, Noran Coop.

Adjudicaciones "a gran escala"

Ya en Madrid, por el nombramiento de Santos Cerdán como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, entra en escena José Luis Ábalos y su asesor Koldo García (con quien le había puesto en contacto el propio Cerdán). Con Ábalos como ministro de Fomento afrontan, según la UCO, "una etapa de afectación nacional marcada por la adjudicación a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas", entre ellas Acciona, y por el presunto cobro de comisiones.

Con Ábalos fuera del ministerio (fue cesado en julio de 2021), el exministro y Koldo García siguieron "ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración", hasta el punto de que "habrían tratado lograr a través de Santos que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo" en Transportes.

Fue precisamente Servinabar la que habrían utilizado, explica la UCO, "como vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".