Las seis grietas de un Sánchez sin memoria

Pedro Sánchez fue incapaz ayer de despejar todas las dudas que se ciernen sobre él, sobre su partido y sobre sus vínculos con la supuesta red corrupta que conforman Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. El presidente del Gobierno se sentó en el Senado para comparecer ante la comisión de investigación de la trama que campó a sus anchas en el Ministerio de Transportes mientras el exministro Ábalos ocupó la cartera.

Fueron alrededor de cinco horas de un bronco interrogatorio que el propio presidente tildó de "circo", pero que abrió varias grietas por las que se colaron las sospechas. Sánchez dedicó buena parte de su tiempo a lanzar evasivas. Se puede decir que ejecutó con soltura un ejercicio de escapismo a base de coletillas como "no me consta", "no lo sé", "no tengo constancia", "no recuerdo" o "no sabría decirle".

Esa fue toda la defensa del líder del PSOE frente a un aluvión de preguntas del PP que, por su propio desborde, apenas le dejaron articular palabra. Moncloa llevó el guion escrito. La cita iba a ser un debate electoral coral. Y eso es lo que fue, plagado de sarcasmos, ironías y sonrisas chulescas. El presidente incluso se puso gafas por primera vez en público. Su equipo más cercano, en conversación con este diario, cree que salió bien parado, que arrasó. Y admite que no podía decir otra cosa que "no me consta" ante afirmaciones y preguntas que se dirimen en los juzgados.

Una caja no tan transparente

Pero pese a este triunfalismo de Moncloa, la realidad es que Sánchez no pudo ser tajante desmintiendo cuestiones que afloran en sede judicial. En relación con la presunta "caja B" de su partido, se afanó por diferenciar entre dinero opaco –que atribuyó insistentemente al PP de Mariano Rajoy– y dinero en metálico. El líder socialista reconoció haber cobrado en efectivo de Ferraz y que su partido lo admitió esta misma semana ante Supremo, pero se olvidó mencionar que lo hizo forzado por la citación de su exgerente Mariano Moreno.

Pedro Sánchez comparece en la comisión Koldo en el Senado @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Es más, el PSOE omitió parte de esta información en su primera respuesta al juez y solo la amplió tras el último informe de la UCO que desveló que Koldo percibió sobres de Ferraz. Además, ni el magistrado Leopoldo Puente ni la Fiscalía Anticorrupción ven esa transparencia del PSOE que tanto defiende su líder. Es más, horas antes de la comparecencia, Puente y la Fiscalía mostraron su estupor con las explicaciones que dieron el exgerente, al que Sánchez defendió, y una empleada del partido sobre la caja pagadora de gastos. Ambos reconocieron que los tickets no se comprobaban y que el sistema se aplicó para toda la Ejecutiva.

Tampoco salió a relucir la letra pequeña del rescate de Air Europa. El sumario del caso Koldo contiene decenas de mensajes entre Koldo García, José Luis Ábalos, el exCEO de Globalia Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, del que Sánchez dijo no conocer, que demuestran que Air Europa estuvo al tanto de todas las negociaciones internas del Gobierno para rescatar a la aerolínea y de que tuvieron acceso a información privilegiada que el resto de empresas que se acogieron a la línea de crédito no tuvieron. Sánchez se agarró a pronunciamientos administrativos para negar irregularidades y también a la "emergencia" del momento.

El papel de Koldo

Pero no explicó los motivos de la urgencia de la operación –fue la primera empresa en ser rescatada y la que más dinero ingresó–, ni la presunta comisión que percibió Ábalos o por qué Begoña Gómez no tuvo nada que ver en el asunto. El presidente perdió una ocasión de oro para explicar cuál era la verdadera relación de su esposa e Hidalgo y si el rescate de la aerolínea tuvo algo que ver con que Globalia financiara al IE África Center, cuya dirección asumió su mujer a las pocas semanas de desembarcar en Moncloa.

Del mismo modo, Sánchez no aclaró por qué Aldama extendió sus tentáculos por, al menos, tres ministerios: Transportes, Hacienda e Industria. Tampoco dijo nada sobre su labor de "enlace con Venezuela", algo que el empresario demostró ante el juez al aportar el portafolios en el que se le reconoce esta misión. En su confesión judicial, dijo que este documento solo lo dispensa Moncloa. Si hubo algo que acorraló a Pedro Sánchez fue la financiación de su campaña.

Sin embargo, si hubo un capítulo que acorraló a Pedro Sánchez fue el relativo a la financiación de su campaña. Si en las primarias de 2014 hay indicios de amaño a tenor de los mensajes cruzados entre Koldo García y Santos Cerdán, en las de 2017 la sospecha se ciñe sobre la custodia de las papeletas, que corrió a cargo de Koldo. LA RAZÓN desveló también que incluso se encargó incluso de llevar las urnas a Navarra.

La Audiencia descartó el espionaje a su suegro

Pese a la fontanería del entonces chófer del PSOE, Sánchez se limitó a tildar de "anecdótica" su relación con el navarro. No dijo nada, sin embargo, del supuesto encargo secreto que le hizo Koldo a través de Ábalos. "Hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él. Las hice y he desaparecido", reza uno de los mensajes incautados por la Guardia Civil.

Tampoco despejó las dudas que pilotan desde hace años sobre las donaciones de su suegro Sabiniano Gómez para sufragar su campaña. "Que mi suegro pudiera donar o no como particular... no tengo información sobre ello", dijo. Se escudó en el fallecimiento del empresario para no aclarar si sufragó la campaña con dinero de los prostíbulos, pero sí sacó a relucir el presunto espionaje de Villarejo por las saunas. Obvió, sin embargo, que la Audiencia Nacional negó un presunto espionaje ilegal porque, la conversación entre Villarejo y Francisco Martínez en la que se ampararon para pedir la investigación se basaba, precisamente, en informaciones publicadas en prensa por los presuntos negocios turbios de su suegro.