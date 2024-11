María Cristina Álvarez, la misteriosa secretaria personal de Begoña Gómez que acaba de perder la voz

Hubo un tiempo en el que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, eran dos almas gemelas. Reían al unísono, vestían similar y compartían confidencias. Llegaban juntas a la Universidad Complutense y con ella celebraba las manifestaciones del Día de la Mujer, mítines y otros eventos. En los vídeos de la moción de censura de junio de 2018 se la ve en la tribuna de invitados aplaudiendo y apoyando a la mujer de Sánchez en su emoción. Pero era una presencia casi fantasmagórica, casi una sombra de Begoña de la que no se distinguían más que los contornos. Su nombre apareció cuando un exvicerrector de la Complutense acusó a la primera dama de Moncloa de valerse de un asesor público para su cátedra.

María Cristina Álvarez Rodríguez comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’ Ricardo Rubio Europa Press

Hoy los ciudadanos ya conocen el rostro de esta mujer y algunas pinceladas más. Figura como directora de programas en el Ministerio de la Presidencia, además de gestora de los asuntos personales de Begoña Gómez. Entró en el organigrama de Moncloa el 16 de julio de 2018 como una de las asesoras de Pedro Sánchez en Moncloa. Hasta entonces, les unía una gran amistad después de trabajar durante años en la empresa de marketing Inmark.

El gesto retraído y taciturno con el que ha sido retratada estos días nada tiene que ver con la alegría coral que derrochaba meses atrás. Según ha revelado el exvicerrector Juan Carlos Doadrio ante el juez Juan Carlos Peinado, la esposa del presidente del Gobierno solía presentarse en la universidad acompañada por María Cristina Álvarez. Sin funciones institucionales asignadas, trabajaba como secretaria personal de Gómez. En las dos reuniones que tuvo en su despacho cuando se estableció la cátedra, ella estuvo presente. Además, la defensa de Gómez ha entregado al juez Peinado correos electrónicos que confirman que María Cristina actuaba como su asistente en gestiones vinculadas con la cátedra de Begoña Gómez y otros asuntos laborales. Su correo aparece como destinatario en todos los intercambios. Dos de ellos se dirigen expresamente a ella con el encabezamiento "Estimada Cristina".

Mientras Gómez se enfrenta a imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, su secretaria podría haber incurrido en un uso indebido de un cargo público para fines privados. Su nombre complica la defensa de la mujer de Sánchez. En su comparecencia el viernes ante la Comisión del Senado que investiga el caso Ábalos se acogió a su derecho a no declarar, negándose a responder a las preguntas de los senadores. Vestida de negro y con el pelo descuidadamente recogido, señaló con mirada desafiante: "Agradezco el interés en mi persona, pero dado que las cuestiones por las que se interesan se encuentran judicializadas, me acojo a mi derecho a no declarar". Su silencio, que no hace sino aumentar la polémica sobre las presuntas gestiones realizadas para la esposa del presidente del Gobierno, no detendrá el avance de la investigación.

Según el sumario del caso, podría haber recabado información para que Gómez registrara un software bajo su nombre y también habría pedido fondos para la financiación de la cátedra que codirigía en el Instituto de Empresa.