El suflé de la España Vaciada: sin diputados ni activistas en cinco años

El regreso a las calles de la plataforma de la España Vaciada coincide con un momento crítico de la agrupación en cuanto a su representación parlamentaria. El movimiento se quedó huérfano tras las elecciones generales del 23 de julio. Animados por el éxito del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en 2019, varios partidos se presentaron a los comicios generales para intentar conquistar la Cámara Baja y llevar sus reivindicaciones al hemiciclo. Sin embargo, la polarización de la política –basada en frenar al sanchismo, por un lado, y a Vox, por el otro– además de una estructura organizativa en pañales les dejaron fuera de juego y sin apenas opciones para formaciones como Soria ¡Ya!, Por Ávila o Jaén Merece Más.

Concurrieron en diez provincias y no consiguieron representación en ninguna de las circunscripciones, ni para el Congreso ni para el Senado. Se esfumó, en cierto modo, el anhelo de plantar cara al bipartidismo y aprovechar la resaca de la marea política que supusieron la aparición de formaciones como Podemos, bajo la tutela de Pablo Iglesias o Ciudadanos, con el liderazgo de Albert Rivera. Al final, el votante optó por el voto seguro y descartó, de manera rotunda y enérgica, a los partidos regionalistas o localistas que contribuyen a ensanchar la ensalada de siglas que a día de hoy conviven en la Cámara Baja y dificultan la gobernabilidad.

Coincidiendo con el quinto aniversario de la histórica manifestación en Madrid del 31 de marzo de 2019, que trajo a la agenda política los desafíos de la despoblación, el movimiento Revuelta de la España Vaciada llevará a cabo hoy varias concentraciones en diversos municipios del país. Las reclamaciones son las mismas: solicitar a los representantes políticos la adopción de medidas concretas y efectivas para hacer frente al creciente problema de la despoblación en numerosas zonas del país. Un lustro después, los desafíos se mantienen.

Mila Herreros, portavoz de la plataforma y miembro de la organización del 31M, en declaraciones a LA RAZÓN, asegura que el objetivo es «unir las fuerzas de las distintas asociaciones y plataformas para exigir soluciones a la instituciones». Sobre la mesa, el manoseado pacto de Estado contra la despoblación. En su opinión, durante estos cinco años, la casuística se ha trasladado a «la palestra» pero «no ha habido avances significativos». «El problema persiste pese al plan del gobierno o de algunas instituciones contra la despoblación. Los pueblos son los últimos en recibir ayudas y hemos visto que el sangrado de población no cesa», describe.

No en vano, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó en su primer mandato la aparición de Teruel Existe para hacer suya la lucha contra la despoblación . Presentó el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico mientras incumplía o retrasaba algunas de las promesas firmadas con el diputado de Teruel Existe a cambio de su apoyo. Según ha podido saber LA RAZÓN, algunas de las iniciativas, especialmente las relacionadas con la «agenda verde», están teniendo el efecto contrario al espantar la inversión.

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, asegura en una conversación telefónica con este medio que en el quinto aniversario de la histórica manifestación en Madrid «la idea es volver a pedir a los ciudadanos que salgan a la calles de pueblos y ciudades para pedir un Pacto de Estado contra la despoblación». La efeméride coincide con el Domingo de Resurrección por lo que es consciente de que el seguimiento de la convocatoria puede tener menos fuerza. En su opinión, se han logrado avances pero «sin enfrentarse seriamente al problema». En este sentido, critica «el contexto político muy radicalizado entre dos bloques absolutamente enfrentados». «Hablamos de la ley de amnistía y de la ley de concordia en Castilla y León pero no de lo que verdad importa que es que no podemos ir al consultorio médico o que no tenemos una línea de transporte que pase por nuestros pueblos o ciudades».

Sin representación en las Cortes Generales, desmovilizados y en plena Semana Santa, todo apunta a que hoy serán pocos quienes secunden el llamamiento. La fragmentación política ha resultado ser incómoda y un pago de favores a cambio de un puñado de votos. Cinco años después quieren que el 31 de marzo, efeméride de su multitudinaria manifestación en Madrid, se declare Día Europeo contra la Despoblación y que el pacto de Estado para afrontar este fenómeno no quede en el olvido.

Trabajan por una candidatura en las europeas

► Conscientes de la importancia de contar con una voz fuerte y unificada en el Parlamento Europeo, el movimiento Revuelta de la España Vaciada está trabajando para consolidar un plan estratégico que refleje las realidades y desafíos específicos. Fuentes cercanas al movimiento aseguran a LA RAZÓN que «estamos hablando desde hace semanas de la posibilidad de presentar una candidatura conjunta porque estas elecciones, al tratarse de una circunscripción única, invitan a presentar un proyecto común». Aseguran que «necesitamos 300.000 votos» para entrar. El reto es mayúsculo, especialmente tras los últimos batacazos electorales. Aun así apelan al espíritu de Teruel Existe, que logró los 15.000 votos en la provincia turolense, un precio muy barato gracias al reparto proporcional de los escaños que hace la Ley D’Hondt.