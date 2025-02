El PP, Sumar y Podemos plantan cara al Gobierno por el SMI: "Es un escándalo"

La subida del Salario Mínimo Interprofesional con tributación del IRPF ha unido a la oposición y a los socios contra el Gobierno, que se encuentra en un callejón sin salida. Recibe críticas de los suyos y, como se esperaba, de sus rivales.PP, Sumar y Podemos han rechazado de facto la tributación del SMI. "Es un escándalo", defienden en las filas de Sumar y Podemos, donde desde el primer momento avisaron al Ejecutivo de su negativa y anunciaron incluso sendas proposiciones de ley en el Congreso para que el mínimo exento siempre se fije en el salario mínimo.

Una posición a la que se ha sumado el PP también. El presidente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fue el primero en exigir al Gobiern que rectificara de manera inmediata antes de que terminara el Consejo de Ministros. Acusó al Ejecutivo de querer hacer "caja" a costa de los que cobran el salario mínimo" al no subir el mínimmo exento de tributación. Reclamó por tanto acompasar el IRPF con el salario mínimo, para que la totalidad del SMI esté exenta de pagar el impuesto sobre la renta.

Horas más tarde, el PP anunció el registro en el Congreso y en el Senado de desendas proposiciones de ley para exigir al Gobierno que exima de tributación la subida del SMI para evitar que el Gobierno "haga caja" a costa de los trabajadores. En el PP defienden que Feijóo ya consiguió que el Gobierno rectificase el año pasado, cuando logró que el Ejecutivo "recificase" en este sentido. Y denuncian que la subida supone "un gran negocio para el Ejecutivo" porque las arcas del Estado se quedarán prácticamente con el 50% del incremento. Con la decisión "injusta" de Sánchez, calculan en el PP, el Gobierno se llevaría 213,99 euros del empresario y 346,19 euros del trabajador, con lo que recaudaría un total de 560,18 euros "sin mover un dedo". Los populares ven una "jugada redonda para el Gobierno", que sube el salario mínimo, "pero lo pagan empresarios y trabajadores para que la mayor parte de ese incremento se lo lleve la ministra de Hacienda", censuran. Así, ven que el "principal ganador" vuelve a ser el Ejecutivo.

Entre los socios, Podemos ha tildado de "escándalo" que Hacienda haya decidido que el tramo hasta el salario mínimo interprofesional no esté exento de tributar por el IRPF. "Estamos hartas de un Gobierno que solo busca el titular por el titular. Anuncian que suben el SMI y de repente 'you have been PSOED' de nuevo porque por primera vez en la historia le aplican el IRPF y dejan la subida en nada. Gobiernen de una vez" ha criticado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En Sumar, al enfado de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha sumado también su partido, que además de anunciar una proposición de ley