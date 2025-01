El testaferro que custodiaba el sobre de Aldama le llamó tras ser detenido

Alberto Escolano es el hombre de confianza de Víctor Aldama y quien custodiaba el sobre con "información delicada". Está considerado por la Guardia Civil como el "testaferro" del empresario. Uno de los detalles que desvela los informes de la trama de los hidrocarburos es que Escolano utilizó su llamada después de ser detenido para comunicarse con Aldama, según los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Escolano fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 16 de diciembre a las ocho de la mañana en Calatayud (Zaragoza). Para los investigadores, este hombre es "socio y mano derecha" de Víctor de Aldama. Compartían sociedades y órganos de gobierno en diversas mercantiles que estaban localizadas en Portugal.

"Pudiera ser custodio de documentación sensible o delicada perteneciente a Aldama", detalla el informe del Instituto Armado. Los agentes incautaron su teléfono móvil y en el momento del arresto solo llevaba un paquete de tabaco y su permiso de conducir.

La UCO dice que Aldama posee documentación procedente de PDVSA que dejó en custodia de Escolano, su hombre de confianza Europa Press

Escolano fue trasladado a las dependencias del puesto de la Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina después de los registros que se practicaron en su vivienda. En el momento de su arresto pide ejercer su derecho de que se le comunique con un tercero designado por él para informarle de su detención.

Su esposa y Aldama

Este hombre se comunicó a las 15:58 horas con Víctor Aldama. Esta llamada es únicamente para avisar a una tercera persona de su situación de arresto. "Quedando el mismo enterado", detalla el informe tras la comunicación.

El socio del empresario también explicó, tras la lectura de sus derechos, que quería comunicarse con su esposa. Sin embargo, los agentes le explicaron que como se iba a producir el registro de su casa, y su mujer se encontraba allí, no era necesario realizar esta llamada. Después de una intensa jornada de diligencias, Escolano se negó a declarar y fue puesto en libertad.

El papel de Escolano es fundamental. Víctor de Aldama tiene información sensible y la supo preservar de la Guardia Civil antes de su detención el 7 de octubre, como ya detalló este medio. En plena instrucción de la trama Koldo recurrió a su "mano derecha" para que le custodiara "documentación sensible" que quería proteger a toda costa. Nueve días después de salir de prisión, el 30 de noviembre, la recuperó en persona en Calatayud.

Esta circunstancia ha ganado relevancia en los últimos días tras la declaración a los medios del empresario que asegura tener un sobre con documentación que compromete al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Su contenido es aún un misterio que se podría conocer en los próximos días o semanas.

El misterioso sobre de Aldama

El documento lleva el membrete de PDVSA, principal petrolera del país bolivariano, junto con la palabra "confidencial". El sellado indica que Aldama lo recibió el 4 de febrero de 2020, esto es, apenas semanas después de que la 'número dos' de Nicolás Maduro intentara sin éxito entrar en España en un viaje autorizado por Pedro Sánchez y en el marco del cual tenía previsto reunirse con, al menos, cinco ministros.

Luis Alberto Escolano (i), uno de los tres socios del comisionista Víctor de Aldama, llega a la Audiencia Nacional Javier Lizón Agencia EFE

Según la UCO, Aldama requirió a Escolano imágenes de este documento para facilitárselas a un medio de comunicación, de ahí que concluya que éste había sido encargado para custodiar la "documentación sensible" del empresario, en pleno cerco judicial por el caso Koldo. "Considerando las actuaciones judiciales en las que se encontraba inmerso en el momento de la conversación, resultaría lógico que optara por no almacenar documentación de carácter sensible en su domicilio o en su lugar de trabajo, delegando su custodia a una persona de su máxima confianza, como en este caso sería Luis Alberto Escolano", reza la UCO.