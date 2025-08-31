Toda la información sobre las más de 100 viviendas protegidas que se ofrecerán en Navarra en septiembre

Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda de Navarra, abrirá el 1 de septiembre el plazo para solicitar la adjudicación de más de 100 viviendas protegidas repartidas en dos promociones de la comunidad foral. Los interesados, que deben estar inscritos previamente en el censo de solicitantes, dispondrán de dos semanas para presentar sus solicitudes antes de que se proceda a la adjudicación mediante el baremo establecido. Esta convocatoria se enmarca en el sistema de plazos cuatrimestrales que gestiona la entidad para acceder a vivienda protegida.

Características de las promociones disponibles

La promoción de Barañáin, ubicada en la zona del Señorío de Eulza, consta de 54 viviendas en régimen de propiedad promovidas por High Innovation Getafe. La oferta incluye 18 viviendas de 2 dormitorios, 35 de tres dormitorios y una de cuatro dormitorios, con superficies entre 51 y 90 metros cuadrados y precios que oscilan entre 143.000 y 250.000 euros, cantidad que incluye vivienda, trastero y garaje. El sistema de pago establece un 10% inicial al firmar el contrato, un 6% en 21 mensualidades, un 4% adicional al recibir las llaves y el 80% restante mediante financiación hipotecaria.

En Burlada, detrás de la residencia Landazabal, se ofrece un bloque de 8 plantas con 57 viviendas de protección oficial promovido por CIPE. Esta promoción cuenta con 12 viviendas de un dormitorio, 27 de dos dormitorios,17 de tres dormitorios y una de cuatro dormitorios, con precios entre 134.000 euros para los 46 metros cuadrados y 298.000 euros para los 120 metros cuadrados, incluyendo también trastero y garaje. En este caso, el desembolso inicial requerido es del 20% al firmar, dejando el 80% restante para la entrega de llaves con financiación hipotecaria.

Ambas promociones contemplan reservas de plazas para colectivos específicos: una vivienda para familias numerosas, una para casos de violencia de género, otra para víctimas del terrorismo, dos para discapacidad motriz grave y una para discapacidad mayores de 65 años. La distribución de las viviendas restantes varía entre tramos de renta altos y bajos según la promoción, cumpliendo con la normativa de vivienda protegida. Esta oferta sigue a la última ventana de junio, donde se ofertaron 44 VPO en la Txantrea (Pamplona), 3 en Barañáin, 18 en Tafalla y 7 en alquiler en Corella.