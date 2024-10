El TSJM rechaza también la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado estudiar la querella que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación, como hizo con las dos anteriores.

La Sala de lo Civil y lo Penal no aprecia "el torticero alejamiento de la norma que alega el querellante" en la instrucción desarrollada hasta ahora por el juez del "caso Begoña Gómez" ni "un apartamiento de la interpretación lógica del ordenamiento" en las varias resoluciones que acompañan a la querella.

El TSJM considera respecto a las resoluciones dictadas por Peinado que defiende la defensa de Gómez como injustas que algunas "han sido confirmadas por el órgano competente para hacerlo", la Audiencia de Madrid, y las que han sido revocadas demuestran que el procedimiento ha sido "reconducido en términos no lesivos" para sus derechos.

Los magistrados recalcan que la mayor parte de las resoluciones del juez en las que la mujer del presidente sostiene que hay arbitrariedad "no tienen efectos relevantes" para la causa y tampoco "aportar ningún contenido sustantivo para la investigación".

En definitiva, el Alto Tribunal madrileño confirma que en la investigación judicial de Peinado contra ella por delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios "no se han perturbado (sus) derechos procesales". Una "perturbación" que, señala, sería "esencial para considerar la existencia de prevaricación" que le atribuye.

Respecto a la decisión de citar a declarar presencialmente a su marido, Pedro Sánchez, tras rechazar que lo hiciese por escrito al fijar Peinado que se le interrogaba en calidad de pareja y no de presidente del Gobierno, que Gómez señala como alejada de la ley, los magistrados no entran al fondo de la cuestión por "desconocer" si el objeto de las preguntas implicaba su condición de mandatario ya que "el interrogatorio no tuvo finalmente lugar" al acogerse Sánchez a su derecho a no declarar.

La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid se opuso a la admisión a trámite de esta querella porque "en este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan" consideró que no se dan los "presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite". El Ministerio Público tuvo en cuenta el respaldo que la Audiencia madrileña ofreció al juez para rechazar que pueda existir relevación de secretos por apoyarse la acusación en "meras noticias publicadas en medios y redes" y "una serie de resoluciones judiciales". También apoyó su negativa a respaldar la admisión de la querella de Gómez en que se le negó el acceso al testimonio "íntegro" de las actuaciones que reclamaron a fin de tener un conocimiento "pleno" de lo actuado antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de su acción penal.

Se trata de la tercera querella interpuesta contra el juez Peinado sobre la que se pronuncia el TSJM. Hay que recordar que rechazó la admisión de la que presentó el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos, y recientemente ha rechazado la que interpuso la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta prevaricación.