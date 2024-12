La UCO estrecha el cerco al núcleo duro de Moncloa por el correo sobre el novio de Ayuso

El contenido del teléfono móvil del socialista Juan Lobato pone en jaque al núcleo duro de Moncloa y Ferraz por el correo privado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los mensajes incautados al que fuera secretario general del PSOE de Madrid evidencian que el Gobierno sabía de la existencia de esta carta en la que Alberto González Amador reconoce la comisión de dos delitos fiscales y pretendía que la hiciera pública. En concreto, se apunta al entonces secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, y el exjefe de prensa del PSOE, además de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez.

De esta forma, el 'testigo Lobato' ha propiciado un giro de 180 grados en esta causa que el Tribunal Supremo inició en octubre contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Si bien el procedimiento se centró en un principio en esclarecer si cometieron delito de revelación de secretos con la filtración de los correos que afectan a la pareja de Ayuso, la irrupción de Lobato en la causa propició que el foco se ponga en Moncloa.

El magistrado Ángel Hurtado le citó a declarar el 29 de noviembre como testigo tras conocerse que, en paralelo a la apertura de estas diligencias, depositó su móvil ante notario. Su objetivo era evitar que esta causa penal le acabara salpicando, toda vez que recibió instrucciones de Moncloa para que publicase dicho 'mail' antes de que su contenido se publicara en prensa.

El mismo día de su declaración, Hurtado le requirió el teléfono y ordenó a la UCO que volcara y analizara su contenido. Dos semanas después, los agentes han sacado dos conclusiones de calado que pueden dar un nuevo impulso al procedimiento. La primera es que altos cargos de Moncloa y Ferraz se reenviaron este correo la mañana del 14 de marzo, pese a que el mismo todavía no había visto la luz. La segunda es que algunos de los identificados, como es el caso del exsecretario de Estado de Comunicación, podría conocer la procedencia del mismo.

"En Moncloa quieren ruido"

En su informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes sostienen que los mensajes intercambiados en la mañana del 14 de marzo evidencian que "estamentos de la Administración Estatal y/o del PSOE" sabían de la existencia de este correo. En paralelo a las órdenes recibidas por Sánchez Acera, Lobato se comunicó con compañeros del grupo parlamentario municipal socialista, que le aconsejaron que no publicara el documento confidencial.

"Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido para tapar las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. No lo hagas", le espetó el director de gabinete del grupo parlamentario, David del Campo. Además, le hizo saber a Lobato que él también estaba recibiendo mensajes de Ferraz que buscarían que Lobato le afeara a Ayuso esta carta confidencial, cuando todavía no se había publicado en prensa. "Secretario de Estado de Comunicación, DIRCOM del PSOE, DIRCOM del Ministerio de Vivienda. Estos tres también me han escrito con lo mismo", expuso.

La UCO recalca que la hora de estos mensajes es relevante puesto que ese documento no fue de dominio público hasta poco después de las 9:06 horas de aquella mañana. En ese sentido, Sánchez Acera le dio a entender que sabía cuando se publicarían porque le dejó claro que, en todo caso, sería "antes" del Pleno municipal en el que se vería las caras con Ayuso.

"Me llama Santos"

Lobato, sin embargo, dudó de si podría incurrir en alguna ilegalidad al mostrar el documento en público. Por eso le pidió que le confirmara de donde había obtenido el correo. Los agentes llaman la atención que la respuesta que obtuvo de Francesc Vallés fue la publicación de dicho correo, ya 46 minutos después. "Queda constatado que, además de Pilar Sánchez Acera, el secretario de Estado de Comunicación tenía constancia de la existencia de este mail antes de su publicación en los medios", destaca la UCO en relación a la actuación de Vallés, cuyo cese fue publicado en el BOE el 3 de diciembre; cuatro días después de que compareciera Lobato en sede judicial.

Del mismo modo, también constató que recibió la llamada del secretario de organización del PSOE en relación con este documento. "A ver un tema. Me llama santos (Cerdán). Pedro va a pedir ahora a feijoo que q dimita Ayuso y que lo pidamos nosotros también", trasladó Lobato a sus compañeros de filas en el PSOE madrileño. Por todo ello la Policía Judicial constata que el correo íntegro en el que González Amador estaba en posesión de la entonces mano derecha del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de que se publicara en los medios.

Para el alto tribunal estas pistas son determinantes dado que lo que se persigue en el procedimiento es esclarecer de donde provino la filtración de los correos. La carta que ahora pone en jaque al Gobierno salió del correo del fiscal del caso, Julián Salto, a requerimiento de García Ortiz para desmentir la información publicada en algunos medios la noche del 13 de marzo relativa a que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador. Gracias al volcado del teléfono de Pilar Rodríguez, se ha constatado que el fiscal general reclamó y consiguió esa noche todos los correos.