La UCO sigue el rastro del dinero de Santos: testaferros y cuentas fuera de España

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene el difícil cometido de localizar el dinero que habría cobrado Santos Cerdán de las supuestas "mordidas" por la concesión de obras públicas. Las principales sospechas que tienen sobre la mesa los agentes es el uso de testaferros y las cuentas en el extranjero, en países como la República Dominicana, según informan fuentes del caso a LA RAZÓN.

Como en todas las investigaciones complejas, seguir el rastro del dinero es la misión principal que tienen los guardias civiles que comandan el "caso Koldo". Los agentes sospechan que Santos Cerdán cuenta con dinero oculto por el pago de las supuestas "mordidas". Un montante que, como en el caso de José Luis Ábalos, podría estar ligado a familiares.

El hijo del exministro fue citado a declarar y en las grabaciones de Koldo García se percibe como había un intercambio de dinero en favor de su padre. También su hermana reclamaba que le transfirieran dinero de Fiadelso, la fundación que lideraba Ábalos.

Santos Cerdán declara ante el Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’ Jesús Hellín Europa Press

Esta práctica de utilizar personas cercanas como presuntos testaferros es una modalidad que también podría haber llevado a cabo Santos Cerdán. Los agentes de la UCO han llegado a esta sospecha por la fiscalización que tenían las cuentas del exdirigente socialista al ser diputado.

El "caso Koldo" en la República Dominicana

Otro de los factores que tiene sobre la mesa la Guardia Civil es que el ex número tres del PSOSE oculte una cantidad económica aun sin cuantificar en productos financieros en el extranjero. Como es lógico estarían en cuentas no asociadas a su persona. Esta circunstancia también se ha visto en este procedimiento por los viajes de Joseba García a la República Dominicana.

Esta ardua tarea será compleja ya que el problema es llegar a la "bolsa indiciaria" que vincule a Santos Cerdán con el dinero en el extranjero. Todo ello, mientras la Guardia Civil ultima el informe patrimonial del ex dirigente socialista.

Cabe reseñar que fuentes policiales detallan a este medio que el exdiputado no tenía un alto tren de vida. Ni tan siquiera en Milagros, su pueblo familiar en Navarra. "Es una localidad tan pequeña que hubiera 'cantado' mucho", aseguran estas fuentes.

Las declaraciones de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados del exsocialista Navarro no desvela muchas pistas. Tan solo registró a su nombre una vivienda en Navarra que adquirió en 1994, un Volvo, modelo XC60 T6, que compró en mayo de 2023, y una libreta de ahorro con 47.000 euros. Su salario como parlamentario era de 79.184,07 euros.

Cerdán comunicó al Congreso que tiene ahora en su libreta 8.320 euros menos que cuando asumió el acta de diputado en 2023, al inicio de la legislatura. Según la declaración que registró el 3 de agosto de 2023, tenía ahorrados 55.320 euros. Pagó por IRPF 26.237 euros.

El costoso alquileres de Santos en Madrid

El alto precio del alquiler de Santos en Madrid

Unas cifras que no contrastan con su declaración ante el Tribunal Supremo antes de que ingresara en la prisión de Soto del Real. Santos admitió que pagaba 2.400 euros al mes de alquiler en Madrid y que su mujer tenía una pensión por un accidente poco superior a los 600 euros mensuales.

Koldo García intentó usar a Santos Cerdán para influir sobre Óscar Puente a fin de colocar personal y conseguir obras Europa Press

Precisamente, este punto es uno de los elementos claves en los que tendrá que ahondar la UCO para investigar las cuentas del exdirigente socialista. El conocido como "informe Cerdán" apuntaba que supuestamente Servinabar se hacía cargo del arrendamiento de 900 euros del exministro cuando desembarcó en Madrid.

En un mensaje del 4 de septiembre de 2017, Koldo remitió a Santos un enlace a la web de Idealista en la que se ofertaba el alquiler de un piso en la calle Fernández de los Ríos de Madrid. Tras contestar Santos que también podrían ver ese inmueble, le indicó a Koldo que finalmente el apartamento lo cogería Servinabar.

Unos días más tarde, el 12 de septiembre de 2017, en el contexto de la búsqueda de un piso en Madrid para Santos, pudiendo deberse a su reciente nombramiento como Secretario de Coordinación Territorial del PSOE y su cese como parlamentario foral navarro, el político pidió a la mano derecha de Ábalos que insistiese en que dejasen el precio en 900 euros, ya que le habían dado el visto bueno para ese importe.

A pesar de todo ello, las cuentas de Santos Cerdán no habían variado mucho a lo largo de los años, según su registro como parlamentario. Precisamente, por su actividad durante estos seis años el exdirigente socialista ha reclamado una indemnización que asciende a 19.400 euros. El PP pidió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no le pagara, pero fuentes parlamentarias señalaron que no es posible hacerlo si sobre el exdiputado no pesa una sentencia condenatoria que conlleve un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo, informa Efe.