La UME, Unidad Militar de Emergencias: ¿qué es y por qué no llegó antes a Valencia?

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una unidad integrada en las Fuerzas Armadas Españolas, que fue creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre del año 2005, por iniciativa del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su organización y despliegue quedaron establecidos mediante el Real Decreto 416/2006, quedando de esta forma implantada como una fuerza militar conjunta de carácter permanente.

La finalidad de esta Unidad Militar de Emergencias (UME) es la de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio español en los casos de “grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas” con el objetivo principal de “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos”, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Como parte de las Fuerzas Armadas, la UME tiene la responsabilidad de intervenir en este tipo de situaciones; aunque la misma ley recoge también que lo hará junto con otras instituciones del Estado y administraciones públicas.

Bomberos y efectivos de la UME buscan víctimas de la DANA en el nuevo cauce del río Turia en Valencia La Razón

Javier Marcos es actualmente el general jefe de esta Unidad Militar de Emergencias, cargo que ocupa desde el 16 de agosto del pasado año. Es el máximo responsable a la hora de tomar decisiones dentro de esta unidad, lo que le ha llevado esta semana a tener que dar explicaciones públicas para tratar de responder a la falta de efectivos militares durante los primeros días de la desastrosa DANA que ha afectado a tantas localidades españolas.

El general jefe de la UME ha comparecido públicamente esta semana para tratar de dar explicaciones ante la falta de efectivos militares durante los primeros días del conocido desastre. Ante la indignación de muchos de los vecinos que han sufrido en primera persona las consecuencias de esta DANA, Javier Marcos ha asegurado que el pasado martes 29 de octubre (día en el que comenzaron las intensas lluvias), activaron desde la UME el despliegue adelantado para poder actuar en cuanto tuvieran luz verde: “Estábamos preparados, alertados y dispuestos a intervenir, pero no puedo entrar hasta que el director de la emergencia me autorice". También ha recordado que es competencia de la Comunidad Autónoma dirigir las operaciones en nivel dos de emergencia: “quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma”.

De esta forma, Javier Marcos apuntaba directamente hacia Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, dejando claro que la UME depende de la autorización de las autoridades autonómicas para poder intervenir: "Puedo tener 1.000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar sin autorización". En cuanto la Generalitat dio luz verde a la UME, éstos se situaron en las zonas de emergencia en menos de quince minutos. Desde la tarde del pasado martes, la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado más de 1.100 efectivos y 400 medios para colaborar en los rescates, evacuaciones y apoyo logístico de las zonas afectadas por el temporal DANA tanto en la Comunidad Valenciana como en las provincias de Cuenca y Albacete. Por el momento, la UME, en coordinación con los servicios de emergencias, trata de evaluar el impacto que está teniendo este temporal en nuestro país, y avisan de que aun hay zonas con riesgo leve.