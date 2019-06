UPN negociará la investidura de Sánchez a cambio de sacar a Bildu de Navarra

En la noche electoral, ninguna quiniela situó a los dos diputados de Navarra Suma entre los apoyos o las abstenciones que podrían permitir a Pedro Sánchez ser investido presidente. Sin embargo, la aritmética que arrojaron las urnas tanto a nivel nacional como en la comunidad foral podrían terminar facilitando acuerdos en ambos gobiernos. Así lo ha dejado entrever el líder de UPN, Javier Esparza, tanto en su reunión con Felipe VI en Zarzuela como en la posterior conferencia de prensa que ha ofrecido en el Congreso de los Diputados.

Esparza ha asegurado que UPN, como parte de la coalición integrada en Navarra Suma, está dispuesto a “explorar posibles acuerdos que permitan que el independentismo no mande en España”. El objetivo que buscaría esa “exploración de acuerdos” es, según ha explicado Esparza, que no sea Bildu la que decida el Ejecutivo en Navarra y que no sean los partidos independentistas catalanes los que decidan el Gobierno en España. Sin querer establecer una vinculación entre ambas negociaciones, sí ha destacado que lo que “es malo para Navarra también es malo para España”. Y ha reiterado en varias ocasiones su disposición a negociar con los socialistas tanto en Pamplona como en Madrid: “Con los partidos constitucionalistas no tenemos problemas en sentarnos. Mi mensaje es claro y contundente: explorar posibilidades”.

En el caso de que la búsqueda de acuerdos fructificase, no ha querido aclarar sí ello se traduciría en una abstención o en un voto favorable a Sánchez. En todo caso, su posición puede ser determinante de cara a dar viabilidad a una ecuación en la que los partidos independentistas catalanes -ERC y JxCat- dejarían de ser necesarios para el PSOE en el Congreso. Si Sánchez logra el “sí” para la investidura de Unidas Podemos, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y del PNV -además del PSOE- reuniría un total de 173 votos a favor. Teniendo en cuenta que, actualmente hay cuatro diputados suspendidos por estar en prisión provisional, las dos abstenciones de Navarra Suma serían suficientes para que Sánchez fuera investido en segunda vuelta sin tener que negociar con las formaciones de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Este escenario podrá darse siempre que JxCat no sustituya a sus tres diputados suspendidos. De hacerlo, siguiendo el ejemplo de Junqueras y ERC, este equilibrio se vería alterado y Sánchez necesitaría sumar más apoyos.

Esparza ha aclarado que, de momento, no ha habido conversaciones con el PSOE ni a nivel estatal ni a nivel autonómico. Sin embargo, sí ha avanzado la posibilidad de hablar con la candidata del PSN a la Presidencia Navarra, María Chivite, la próxima semana a pesar de que ésta haya iniciado hoy una ronda de contactos con las formaciones nacionalistas y de izquierdas. Esparza ha querido recordar a este respecto que el PSN, en el Parlamento navarro, no tendrá mayoría absoluta con estos partidos y que necesitaría a Bildu. Por ello ha lanzado el guante a Chivite y al PSN -al que ha incluido de manera expresa entre los partidos constitucionalistas- para explorar las posibilidades de ese acuerdo, ya que Navarra Suma y los socialistas sí contarían con la mayoría suficiente para investir a un presidente en la comunidad foral.

En su reunión con Felipe VI, Esparza ha explicado al monarca la razón de ser de la coalición Navarra Suma y de su trascendencia tras los resultados del 28-A y el 26-M: “Surgió para hacer frente al independentismo catalán y vasco y conseguir que en España no tomen decisiones los que quieren romper este país y para lograr que en Navarra no vuelva a haber un Gobierno nacionalista. Es una coalición que defiende la unidad y que defiende a Navarra como una comunidad diferenciada del País Vasco”.