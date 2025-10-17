La vida personal de Emilio Rodríguez Menéndez, marcada por rumores y polémicas sentimentales

Esta mañana se conocía que el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como "El Dioni" o "la Dulce Neus", fallecía en Madrid a los 75 años.

Según confirmó Efe, el letrado falleció en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Sin embargo, a su larga trayectoria profesional -rodeada siempre de polémicas- hay que sumarle su vida sentimental, que siempre ha despertado curiosidad, especialmente desde que su notoriedad fuese cada vez mayor tras sus intervenciones en los medios de comunicación.

Una vida marcada por rumores y polémicas sentimentales

La faceta personal de Emilio Rodríguez Menéndez estuvo siempre rodeada de rumores y controversias. Durante años cultivó fama de mujeriego, una imagen que él mismo, lejos de desmentir, alimentaba con sus declaraciones públicas. De hecho, la prensa del corazón llegó a vincularlo sentimentalmente con personajes muy conocidos del panorama mediático como Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Malena Gracia, aunque ninguno de esos supuestos romances llegó nunca a confirmarse.

Más allá de esos rumores, su relación más sólida fue con Vanessa Palomar, con quien contrajo matrimonio en 2005, en pleno torbellino judicial que lo mantenía bajo la atención mediática. Así, Palomar permaneció a su lado en aquellos años, llegando incluso a visitarlo en prisión durante sus condenas. Sin embargo, la relación acabó en ruptura y, en 2015, la exesposa rompió su silencio en una entrevista concedida a Interviú.

En aquella conversación no solo cuestionó la imagen pública del jurista, sino que también lo acusó de incumplir sus obligaciones como padre. Según declaró entonces, Rodríguez Menéndez había dejado de pagar la pensión desde 2014, pese a que ambos tenían un hijo en común. "Solo quiere lavar su imagen porque desde marzo de 2014 no le ha dado un euro a su hijo de dos años y medio. Y lo hace para hacerme daño", aseguró.