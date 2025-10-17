Muere el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor de "El Dioni" o la "Dulce Neus"

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por encargarse de la defensa de personajes tan mediáticos, como "El Dioni" o la "Dulce Neus", ha fallecido este viernes en Madrid a los 75 años.

Según han confirmado a Efe fuentes próximas al letrado, Rodríguez Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Nacido en Madrid, el 16 de octubre de 1952, durante su larga carrera profesional destacó por sus intervenciones en los medios de comunicación, a raíz de defender a personajes polémicos y de gran notoriedad.

Entre otros, se encargo de la defensa de Nieves Soldevilla, más conocida como la "Dulce Neus", acusada de matar a su marido. También se hizo cargo del caso que afectaba a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, "el Nani". Y no hay que olvidarse de otros de sus defendidos más polémicos, Dionisio Rodríguez, "El Dioni", un guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.

EFE