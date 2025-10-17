Muere Emilio Rodríguez Menéndez: estas han sido sus polémicas más notorias

Esta mañana se conocía que el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como "El Dioni" o "la Dulce Neus", ha fallecido en Madrid a los 75 años.

Según ha adelantado Telecinco y poco después ha confirmado la Agencia EFE, el letrado ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Sin embargo, su larga trayectoria profesional ha estado rodeada de polémicas, especialmente desde que su notoriedad fuese cada vez mayor tras sus intervenciones en los medios de comunicación. De esta manera, estas son algunas de sus polémicas más sonadas.

Una carrera marcada por las polémicas

La vida de Emilio Rodríguez Menéndez ha estado marcada por escándalos judiciales y mediáticos que lo convirtieron en uno de los abogados más polémicos de España. Se hizo conocido por defender a personajes como Antonio David Flores en su divorcio con Rocío Carrasco, pleito en el que incluso demandó a la familia de Rocío Jurado por mil millones de pesetas, pero también representó a figuras tan dispares como El Dioni o el asesino de Aitor Zabaleta.

Su afán por los focos lo llevó en 1996 a comprar el diario 'Ya', y más tarde fundó la revista 'Dígame', en la que colaboró Antonio David Flores. Pero sus propios problemas con la Justicia lo hundieron: en 2005 fue condenado por delito fiscal a seis años de prisión, pena que el Supremo elevó a diez tras descubrirse cuentas millonarias en Suiza y Estados Unidos.

Sin embargo, lejos de asumir la condena, huyó a Argentina, donde fue detenido y posteriormente liberado. En esta línea, años después volvió a escaparse de prisión en España y recorrió París, Toulouse, São Paulo y de nuevo Argentina, donde pasó veinte meses encarcelado y entabló amistad con un cabecilla de una red de medicamentos falsos.

No obstante, incluso como prófugo siguió buscando notoriedad, pues en 2010 apareció en programas del corazón como 'Sálvame' y 'La Noria', donde protagonizó broncas televisivas con Raquel Bollo y Belén Esteban, entre otras personalidades.