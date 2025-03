Vox exige al PP una declaración pública y pruebas de edad a los menores extranjeros para negociar los presupuestos

Vox mantiene su disposición a negociar los presupuestos autonómicos, pero pone sobre la mesa dos condiciones inamovibles: que los gobiernos autonómicos del PP rechacen explícitamente el Pacto Verde Europeo y se opongan a la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas). En Aragón y Murcia, donde parecía que los acuerdos presupuestarios estaban encaminados, persisten las dudas. Aunque el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha manifestado en una entrevista en LA RAZÓN su desacuerdo con algunas políticas del Pacto Verde y ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes, Vox considera insuficientes estos gestos y exige una declaración pública más contundente e insisten en que el "camino Mazón" es la vía para poder sacar las cuentas autonómicas con ellos.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha explicado en rueda de prensa posterior a la reunión del comité de acción política del partido que si Azcón o López Miras hace una declaración pública "nos sentaremos a hablar con ellos", pero antes se tiene que dar ese gesto que, aseguran, no hacen por Vox sino por sus votantes. "Se lo debemos a ellos", después de que los populares saliera avalando en su día las políticas verdes o estuviera negociando el reparto de menores extranjeros no acompañados, advierten. Subrayan que Mazón ha marcado el camino, y que eso es lo que quieren: "Una declaración expresa, no algo titubeante sino salir ante los medios y decir esto es en lo que creemos y tiene razón Vox. La declaración tendría que ser un poco más contundente", apunta el portavoz de Vox.

En el reparto de menas los barones populares han asegurado que "cumplirán con la legalidad" pero no acogerán más menores si el Gobierno no les proporciona más ayudas. Ante esto, Vox ha insistido que de repartirse los menores extranjeros por las comunidades exigirán que se les haga a esos menores unas pruebas de edad a todos los menas algo que ya se hizo en Aragón. Este gesto para ellos es "importante" porque sería una forma de trasladar "un mensaje de oposición a las políticas migratorias". Fúster ha explicado que, cuando se llevaron a cabo dichas pruebas en Aragón se comprobó que una mayoría de los considerados menores extranjeros no acompañados no eran ya menores y al ser ya adultos les puede devolver a sus países de origen.

Además, en Vox reclaman que los menas "donde tienen que estar es con sus padres" y, si no tienen, con sus tutores o en su país de origen. De hecho, advierten de que en la Comunidad Valenciana en los inicios de la negociación con Mazón esas pruebas de edad se van a llevar a cabo.

En la Región de Murcia estaría más complicado la posibilidad de sacar los presupuestos adelante con los de Abascal. En Vox ha "sorprendido" que en plena negociación los de Fernando López-Miras quieran llevar a cabo una asignatura de lengua árabe en los colegios. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya advirtió este sábado de que si no se elimina este programa que lleva a la "islamización de España" no se llegará a ningún pacto.

«Estos días que algunos colegios de la Región de Murcia, donde ya hay una mayoría de alumnos de origen marroquí, se va a aplicar un acuerdo, firmado por el Gobierno de España, del señor Rajoy en su momento, con el Gobierno de Marruecos, y aplicado ahora por la la Consejería de la Región de Murcia, por la cual se enseñará cultura y lengua árabe a los alumnos», dijo Abascal en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X. "Esto está bastante alejado de una voluntad de integración y supone un plan de suicidio cultural por nuestra parte», apuntó.

Fúster ha explicado que por ello en Murcia "está complicado si uno se dedica a decir que van a impulsar la religión islámica". Por ello en este territorio Vox considera que "tendrán que hacer algo contundente si quieren que nos sentemos en una mesa a negociar presupuestos. No vemos ahora mismo ganas. El PP ahora mismo está desubicado".