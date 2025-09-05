"La yihad va en contra de la democracia", se marca como objetivo principal el Estado Islámico

“La yihad va en contra de la democracia”. Con esta rotunda frase el Estado Islámico (Daesh, Isis) define uno de sus objetivos principales al intentar imponer un “califato mundial”, en el que no cabrían más ideas que las suyas. Y lo hace para tratar de justificar el atentado mediante un terrorista suicida contra el mitin de un partido en Pakistán.

“El partido objetivo (del ataque) condena la religión y adopta el secularismo, el nacionalismo y el patriotismo en la política y la gobernanza, y los exige y promueve entre el pueblo. Cada uno de estos enfoques preislámicos contradice la religión del Islam, que se basa en la unificación”, dice del grupo al que atacó, aunque vale para todos.

Queda clara la postura de los terroristas y lo que pasaría si logran imponerse en un territorio, como hicieron entre 2014 y 2019 en Siria e Irak. "Hay muchos de estos partidos políticos apóstatas que han estado luchando por un gobierno democrático durante muchas décadas y han estado luchando por lograrlo” por lo que ellos, los terroristas, deben “luchar contra el politeísmo en todas sus formas, más notablemente el politeísmo de la democracia”.