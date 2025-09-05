Denuncian a Abascal ante la Fiscalía por reclamar el hundimiento del Open Arms

Los socios del Gobierno, Podemos, Sumar y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, han denunciado al líder Vox, Santiago Abascal ante la Fiscalía de Canarias por un posible delito de odio tras haber reclamado en diversas ocasiones el hundimiento del Open Arms.

El abogado José Manuel Rivero considera que las declaraciones superan la línea de la libertad de expresión y atañe a la Fiscalía de Canarias el retraso que se ha producido, ya que bajo su criterio tendría que haber actuado de oficio. De la misma manera, con una recolecta de firmas, ha señalado que recurrirán al Tribunal Supremo por la condición de aforado al ser diputado del Congreso de los Diputados.

Según señala EFE, en base a la denuncia que ha sido presentada por más de 25 organizaciones, el líder de Vox podría haber incurrido con sus mensajes en hasta cuatro delitos del Código Penal. Las acusaciones se encuentran relacionadas con una presunta provocación y proposición para delinquir, la incitación al odio, hostilidad o violencia contra grupos vulnerables y por actos hostiles contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Las acciones de Santiago Abascal contra el Open Arms

La denuncia de los socios del Gobierno llega después de que Vox reclamase a las autoridades portuarias de Santa Cruz de Tenerife una inspección de la embarcación para descubrir si cumple todos los requisitos necesarios para trasladar a migrantes y poder atracar en el puerto.

Además el líder de Vox, Abascal, - en las palabras que se basa la denuncia- calificaba al buque humanitario como "barco negrero" e incitaba a confiscarlo, y hundirlo para que "sirviera de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa", tras su traslado a Canarias. Como respuesta el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tachó a Abascal de "auténtico fascista". Desde los ministerios del Gobierno, se definió al líder de Vox como "racistas y xenófobo".

De la misma manera, la portavoz en la Asamblea de Madrid de la formación reafirmó las palabras de Abascal y señaló el problema migratorio al que se enfrenta España en la actualidad.