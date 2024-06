Yolanda Díaz justifica su decisión de no salirse del Gobierno: "Voy a ser pieza de estabilidad"

Sumar se adentra en un proceso de interinidad después de la decisión de su líder de abandonar sus cargos políticos. Hoy, la coordinadora del partido designará a un grupo de personas que liderarán en un corto espacio de tiempo el espacio político hasta que la formación culmine su proceso de reflexión sobre el estado de la izquierda alternativa y designe a un liderazgo a futuro.

La vicepresidenta y todavía líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dado hoy su primera entrevista tras el desconcierto generado por la dimisión que anunció el lunes en comparecencia tras los malos resultados del 9J y que después tuvo que matizar, asegurando que "Yolanda no se va, se queda", puesto que pese a que no lo dijo en un primera comparecencia, continuará dentro de la Ejecutiva del partido, como presidenta del Grupo Parlamentario y coordinando la acción de Gobierno de coalición.ç

En una entrevista en "La Hora de la 1", la vicepresidenta ha justificado su decisión de continuar dentro del Gobierno,a pesar de dejar sus responsabilidades en Sumar, una decisión que dentro del espacio no fue comprendida, al no dimitir completamente de todos sus cargos. "Sumar es el alma del Gobierno”, ha explicado. Según asegura, ella pretender ser “pieza de estabilidad” del Ejecutivo. “Voy a hacer lo que siempre he hecho en condiciones muy difíciles, cuidar del Gobierno de coalición”, ha respondido tajante la vicepresidenta, quien ha restado importancia a ser vicepresidenta sin liderar un partido porque, dice “he sido ministra durante cuatro años sin tener un espacio político detrás”. “Si tengo algo claro es que voy a ser pieza de estabilidad”, ha asegurado para defender que “Sumar es el alma del Gobierno” y sacar pecho de las medidas que han salido del ala de Sumar, como la subida del SMI, las mesas de diálogo social y el próximo reto que afronta la vicepresidenta, el, de la reducción de la jornada laboral que va a tomar “velocidad crucero”, el próximo lunes según ha anunciado.

Por otro lado, la vicepresidenta ha desmentido que aspire a ser candidata de cara a las próximas elecciones generales, como sí han deslizado en los últimos días en su entorno. “Yo no he hecho esa afirmación, desmiento esa información”, ha asegurado tajante.

Díaz ha hecho autocrítica sobre los resultados de las elecciones europeas, donde su partido tan solo logró tres escaños y desencadenó en una gran crisis del espacio de la izquierda alternativa y se saldó con la no entrada en el Parlamento Europeo de IU y Más Madrid. “He hecho algo que es como debe concebirse la política. La cabeza visible tiene que asumir responsabilidades cuando hay malos resultados. No es habitual. He hecho lo que tenía que hacer, dimitir y asumir responsabilidades”, ha asegurado Díaz. “Soy de Sumar y seguiré en Sumar pero abandono mis responsabilidades políticas”. Un proceso que culminará hoy con la ratificación por parte de la coordinadora de Sumar de un grupo de personas que pilotarán el partido de manera interina.

Pese a ser la líder que prometió revitalizar la izquierda y reagrupar el espacio alternativo, la vicepresidenta deja ahora el futuro de la izquierda en manos de los partidos que apoyan el proyecto que ella mismo puso en pie. “Creo que las formaciones políticas tienen que tener altura de miras, de país, para cambiar la vida de la gente”, ha asegurado, para después refrendar que son las formaciones políticas las que tienen ahora la responsabilidad de articular el espacio de izquierdas.