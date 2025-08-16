5 juegos divertidos para mantener a tus hijos entretenidos en viajes largos en coche

Viajar en coche con niños pequeños puede convertirse en todo un reto. Los trayectos largos suelen ir acompañados de lloros, protestas o impaciencia, por lo que es fundamental salir preparados y mantener la calma. Una de las mejores estrategias para lograrlo es proponer juegos divertidos que mantengan su mente ocupada y les ayuden a disfrutar del viaje.

Aquí te presentamos cinco actividades fáciles de poner en práctica:

El mercado imaginario

Un jugador empieza diciendo: “El otro día fui al mercado y compré un…” seguido de un objeto inventado. El siguiente debe repetir la frase completa y añadir un nuevo objeto, y así sucesivamente. El reto está en recordar toda la lista sin equivocarse. Este juego estimula la memoria y la atención tanto en niños como en adultos. Cazadores de matrículas

Observa las matrículas de otros coches y fíjate en el último número. Un jugador se encarga de los números pares y otro de los impares. El primero que llegue a 21 puntos gana. Perfecto para mantener a todos atentos a la carretera. Palabras encadenadas

Un jugador dice una palabra y el siguiente debe inventar otra que empiece con la última sílaba de la palabra anterior. Por ejemplo: casa → sapo → posar… El juego continúa hasta que alguien no logre encontrar una palabra válida. 20 preguntas

Un participante piensa en una persona, lugar u objeto. El resto debe adivinarlo formulando hasta 20 preguntas, que solo se pueden responder con “sí”, “no” o “a veces”. Un clásico para estimular el pensamiento lógico y la deducción. Historias encadenadas

Una persona empieza narrando una historia inventada, y por turnos, los demás deben continuarla. El objetivo es mantener la coherencia, aunque los giros inesperados y absurdos suelen ser los más divertidos.



Recuerda planificar paradas cada cierto tiempo para que los niños puedan estirar las piernas y cambiar de ambiente. Esto reducirá el aburrimiento y mejorará su humor durante todo el trayecto.