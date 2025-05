El 56% de madres de familias numerosas se han sentido discriminadas por tener más hijos

Más de la mitad de las madres de familia numerosa (56%) se han sentido discriminadas o penalizadas en algún momento de su vida por tener más hijos y el 51% cree que esta circunstancia ha dificultado su acceso al empleo. Así lo releva una encuesta a casi 800 madres de familia numerosa, realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para conocer cómo viven la maternidad y qué dificultades y necesidades tienen estas madres. Con motivo del Día de la Madre, que se celebró el pasado 2 de mayo, la FEFN quiere poner en valor la maternidad y reclamar un mayor reconocimiento social que se traduzca en un apoyo real a las familias, en este caso centrado en las madres, que son las que sufren más la discriminación social y laboral por razón de hijos y las que asumen más las tareas de cuidado de los hijos y el hogar. "Las madres hacen una aportación fundamental a la sociedad y no pueden pagar por ello un precio alto en forma de pérdida de oportunidades, exceso de trabajo y carga mental por no poder llegar a todo", destaca la vicepresidenta de la FEFN, Encarni Álvarez.

La encuesta constata la escasa valoración o reconocimiento social que, a ojos de las propias mujeres, tiene la maternidad, según afirma el 86% de las madres. Un 47% de ellas considera que la sociedad valora la maternidad "muy poco" y un 39% cree que "nada, en absoluto". También refleja la carga de trabajo que asumen en el cuidado de los hijos y la familia, sus dificultades para llegar a todo y los condicionantes que tienen, de tiempo y dinero, a la hora de poder compaginar trabajo y familia. Según la muestra recogida por la FEFN, la mayoría de las madres de familia numerosa trabaja fuera de casa (79%), el 29% reconoce que lo hace por una cuestión económica, ya que necesitan "contar con dos sueldos para cubrir todas las necesidades", aunque la mayoría, un 49%, apunta a un doble motivo: lo económico y porque no se plantean "no desarrollar una actividad profesional". De la misma forma, muchas mujeres, (40%) aseguran que disfrutarán mucho con sus hijos, pero no dejarían "de trabajar fuera de casa, prefiero compaginar trabajo y familia", mientras que el 43% asegura que se quedarían en casa para poder cuidar personalmente a sus hijos y dedicarles más tiempo, pero saben que "es inviable por razones económicas".

Del total de madres que trabajan fuera de casa, un 59% lo hace a tiempo completo y un 20%, a media jornada, con un horario más compatible con las necesidades familiares, que son muchas en las familias con hijos y que recaen más en las mujeres, según su propia opinión: 3 de cada 4 madres (76%) tiene claro que son ellas las que asumen más trabajo en el día a día en el cuidado de los hijos y el hogar, aunque la mitad de las madres (51%) reconoce que en las familias numerosas hay un reparto más equitativo. Dentro de todo el trabajo, el mayor reto diario de las madres de familia numerosa es la "logística familiar: compra, comidas, lavadoras, tutorías, pediatras...", según afirma el 38%; seguido de la conciliación, una cuestión complicada para el 22% de las madres que aseguran que "trabajando fuera de casa, cuesta compaginar los horarios laborales con la familia". El estudio concluye que lo económico y la conciliación son las dos cuestiones más necesarias para las familias y, en concreto, para las madres. Un 51% reclama ayudas directas "para poder afrontar las necesidades de conciliación con soluciones a la medida de cada uno " y un 39%, "medidas de conciliación reales, al alcance de todos, como los permisos retribuidos".