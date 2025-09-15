Arthur C. Brooks, experto de Harvard: “El secreto de un matrimonio feliz no es la pasión, sino el amor de compañía”

El profesor de Harvard y especialista en felicidad Arthur C. Brooks asegura que los matrimonios más sólidos y duraderos no se basan en la pasión inicial, sino en lo que él denomina “amor de compañía”.

Según el experto, las mariposas en el estómago, la emoción del primer beso o la intensidad del enamoramiento son solo una fase biológica y pasajera. Lo verdaderamente importante para que una relación funcione a largo plazo es la amistad profunda, la confianza y la complicidad diaria.

El mito del amor apasionado

En el pódcast The Subtle Art, conducido por Mark Manson, Brooks explicó que la pasión inicial responde a un proceso químico: la dopamina, la oxitocina y la serotonina generan un fuerte apego durante los primeros meses. Sin embargo, este estado no dura para siempre y puede llevar a muchas parejas a pensar que el amor se terminó.

El profesor subraya que este descenso de intensidad no significa el final de la relación, sino la oportunidad de evolucionar hacia un vínculo más estable y enriquecedor.

Brooks define el amor de compañía como el punto más alto al que puede llegar una pareja: una amistad inquebrantable que se convierte en refugio emocional. Se trata de compartir la vida cotidiana —desde ver televisión juntos hasta conversar cada noche— y encontrar en esos pequeños gestos la verdadera fortaleza del matrimonio. “El mejor destino de una relación es convertirse en tu mejor amistad, y eso es algo mágico”, asegura el experto.

La clave de los matrimonios más felices

Para Brooks, las parejas que perduran son aquellas que no compiten entre sí ni buscan herirse, sino que se apoyan mutuamente incluso en los momentos más difíciles. En sus palabras: “No importa lo mucho que estés fastidiando al mundo, tu pareja seguirá defendiéndote”.

En conclusión, la pasión es solo el inicio, pero el amor de compañía es lo que garantiza la felicidad y estabilidad en un matrimonio.