¿Deberías ser amigo de tu ex pareja? Esto dicen los expertos

Obstáculo para superar la ruptura : Según la psicóloga Dr. Ann Gold Buscho , si aún existe un vínculo emocional fuerte, mantener una amistad puede dificultar el proceso de superar la ruptura. “En algunos casos, la cercanía puede mantener vivos los sentimientos, lo que hace más difícil seguir adelante”. El contacto frecuente con un ex puede reavivar sentimientos de tristeza o frustración, impidiendo la verdadera sanación emocional.

Confusión emocional : Mantener una amistad con tu ex puede crear confusión emocional, especialmente si uno de los dos aún tiene sentimientos románticos. Dr. David Sack , experto en psicología clínica y director del Los Angeles Recovery Center, advierte que “la línea entre amistad y relación romántica puede volverse borrosa, lo que puede llevar a malentendidos y expectativas poco realistas” .

Respetar nuevas relaciones: En una nueva relación, la presencia constante de un ex puede generar tensiones y celos. Según Dr. Laura Berman, experta en relaciones, “si tu nueva pareja siente que no has cerrado completamente tu relación anterior, esto puede crear inseguridad o desconfianza”. Por ello, en algunas situaciones, puede ser más saludable cortar los lazos para proteger la estabilidad de una nueva relación.