Alerta por listeria en un jamón serrano producido en España

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha lanzado una advertencia sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en varios lotes de jamón serrano fabricados en España.

Este patógeno puede causar serias complicaciones de salud, especialmente en grupos vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

La contaminación fue detectada durante un control rutinario realizado por la propia empresa productora, lo que permitió activar rápidamente las medidas preventivas.

No obstante, las autoridades sanitarias han clasificado el incidente como un "riesgo grave" y se han puesto en marcha los protocolos para retirar del mercado todos los productos afectados. Por el momento, no se han detectado casos de afectados por el consumo este producto.

El RASFF es una herramienta concebida para intercambiar rápidamente información entre las autoridades nacionales sobre los riesgos para la salud relacionados con los alimentos.

Cuando un país que forma parte de la red descubre un peligro para la salud, informa al resto de la red sobre el producto de que se trata y las medidas tomadas para hacer frente al riesgo. Estas medidas incluyen: la retirada, la recuperación, la confiscación o el rechazo de los productos.

No obstante, FACUA-Consumidores en Acción ha criticado en distintas ocasiones la escasa información que aparece en estas alertas alimentarias a nivel europeo ya que "hace que el consumidor vierta una sombra de sospecha sobre todos los productos independientemente de que puedan o no estar afectados", dado que en ellas no se da detalles sobre las empresas productoras.

Esta falta de información del Rasff "imposibilita que los consumidores puedan comprobar si han comprado o consumido alguno de los productos alertados".

Listeria: qué es y principales síntomas

La Listeria monocytogenes es una bacteria que causa la infección llamada listeriosis. Se encuentra en el suelo, agua y algunas plantas, y puede contaminar alimentos como productos lácteos no pasteurizados, carnes crudas y verduras.

Por sus características de resistencia a diversas condiciones (como la acidez y las bajas temperaturas), la bacteria listeria se encuentra ampliamente distribuida tanto en el medio agrario como en los lugares de elaboración de alimentos, según explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Los síntomas de la listeriosis incluyen fiebre, dolores musculares y, a veces, síntomas gastrointestinales como diarrea. En casos más graves, la infección puede propagarse al sistema nervioso, causando meningitis o encefalitis.