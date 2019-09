El orgasmo, el aliado perfecto para volver a la rutina sin estrés

La vuelta al trabajo puede llegar a ser complicada para muchos. Pasar del chiringuito a pie de playa al café en la oficina no es fácil para nadie. A pesar de ello, no importa que sea lunes o el primer día después de tus vacaciones, siempre encontrarás un aliado perfecto que lo hará todo más llevadero. Pero ¿te has planteado alguna vez qué es y dónde reside su secreto?

De acuerdo con LELO , la reconocida marca sueca de juguetes eróticos de lujo, la respuesta está en el orgasmo. Durante las relaciones, el cuerpo libera oxitocina cuando llega al clímax. Conocida como la “hormona del amor”, nos hace sentir más conectados a la gente que nos rodea y aumenta la confianza, dos cualidades más que positivas a la hora de hacer frente a la vuelta a la rutina.

Pero los beneficios del orgasmo no acaban ahí. Las endorfinas, que son liberadas por el sistema límbico de nuestro cerebro, ayudan a aumentar nuestro bienestar al alcanzar los receptores que nos hacen sentir placer y satisfacción. Por su parte, la prolactina es la encargada del estado de felicidad tras llegar al clímax. "Alimentar a diario a nuestro cuerpo con todas estas neurohormonas producidas por el orgasmo, como la oxitocina o las endorfinas, tiene beneficios a largo plazo. Como seres eróticos, deberíamos ver los orgasmos como algo absolutamente necesario, del mismo modo que necesitamos comer o beber”, explica Valérie Tasso, embajadora y asesora de LELO en España.

Además, si no descansas bien pensando en todas las obligaciones que te esperan a la mañana siguiente, el orgasmo te sumirá en un estado de relajación que te permitirá dormir profundamente y despertar con las pilas bien cargadas. Adicionalmente, favorece la circulación sanguínea, por lo que podrás presumir de piel, aunque el moreno esté empezando a desaparecer.

El orgasmo puede favorecer la productividad

Más allá de los sentimientos y percepciones, el orgasmo también puede ayudar a aumentar la productividad, de acuerdo con un estudio* elaborado por LELO entre más de 2000 personas. De este se desprende que un 66% de los hombres y un 63% de las mujeres vieron incrementada su productividad en el trabajo el día después de haber tenido un orgasmo. Este beneficio no solo dura 24 horas: el 40% de los participantes aseguró sentirse más productivo hasta cinco días después.

“Tener un orgasmo ayudará a que te sientas más feliz y relajado en general y, como consecuencia, en el entorno laboral en particular. Además, pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el trabajo, lo que implica llegar a casa estresados. Necesitamos canalizar esa mala energía en algo placentero, como el orgasmo. Al estar más relajados y felices, afrontaremos mejor la vuelta a la rutina y tanto la productividad como nuestra relación con los compañeros de trabajo serán mejores”, defiende Valérie Tasso.