Exosomas veganos, lo último para preparar tu piel para el frío

El verano y el calor nos encanta, pero lo cierto es que puede dejar secuelas en nuestra piel debido a factores como el sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar. Con la llegada del frío, es crucial recuperar la hidratación, nutrición y luminosidad perdidas durante las vacaciones. La solución más innovadora y eficaz es el tratamiento con exosomas veganos, una de las últimas novedades en la regeneración cutánea.

¿Qué son los exosomas veganos y cómo benefician la piel?

Los exosomas veganos son un tratamiento revolucionario para la regeneración y el equilibrio de la piel. "Existen desde la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaba en medicina regenerativa, especialmente en los quemados, los heridos de guerra, que regeneraban fenomenal la piel", explica Mercedes Aneiros, fundadora de ODA Aesthetic a este periódico. Desde hace años se utilizan en medicina dermatológica, pero es novedosa su utilización en medicina estética. "Los médicos estéticos se percataron de que podían funcionar muy bien, a menor escala, para la regeneración facial. De momento muy pocos laboratorios los tienen, los más punteros los están incorporando ahora", añade.

Su tratamiento tiene un potente poder regenerador dérmico que mejora la calidad y luminosidad de la piel desde la primera sesión. Los exosomas tienen la capacidad de retrasar el envejecimiento celular, restaurar el funcionamiento celular y aumentar la regeneración al incrementar el número de fibroblastos y elastina, esenciales para la producción de colágeno y la mejora del aspecto de la piel. Después de un verano agresivo con sol, deshidratación y fotoenvejecimiento, los exosomas actúan profundamente, estimulando las células de la piel para que se alimenten y reestructuren.

Los Tratamientos Nutriface: Hidratación y regeneración extrema

Para conseguir una regeneración profunda, ODA Aesthetic ofrece sus tratamientos Nutriface y Nutriface Extreme con exosomas veganos, diseñados para proporcionar una hidratación y nutrición extremas. Estos tratamientos son ideales para mejorar la piel dañada por la exposición solar, reducir las arrugas del fotoenvejecimiento y devolver la luminosidad perdida. El resultado es una piel más saludable, rejuvenecida y redensificada.

El tratamiento Nutriface puede ser complementado con técnicas como la radiofrecuencia y masajes faciales efecto lifting para maximizar los resultados. Sin embargo, el primer paso siempre debe ser un diagnóstico profesional para elegir el tratamiento adecuado para tu tipo de piel.

Nutriface : Este protocolo consta de tres fases (preparación, aplicación de activos clave y fase final). En la fase central se aplican hasta seis potentes activos para una regeneración profunda. Se recomienda un total de 2-3 sesiones, con una duración de 1:30 horas por sesión y frecuencia semanal.

Nutriface Extreme con Exosomas Veganos: Comienza con una exfoliación para preparar la piel, seguida de la aplicación tópica de exosomas mediante dermapen (micro agujas). Este protocolo alterna 2 sesiones de Nutriface con al menos 2 sesiones de exosomas. Cada sesión dura 60 minutos y se realiza aproximadamente cada 21 días.

¿Por qué elegir los exosomas veganos y para quienes están indicados ?

Con su potente acción regeneradora, los exosomas veganos ofrecen una solución integral para rejuvenecer la piel después del daño del verano. Este tratamiento innovador es ideal para quienes buscan una mejora visible en la textura de la piel y la reducción de arrugas.

Los exosomas no están indicados sólo para un tipo de piel o para una edad. "Los tratamientos no se recomiendan según la edad, sino por el tipo de piel. Los hábitos y la genética influyen mucho en las pieles de las personas", dice Aneiros, y añade, "los exosomas tienen el poder de regenerar, son trasmisores que lo que hacen es poner a funcionar los fibroblastos, que son los encargos de que haya colágeno y elastina. Por eso, a partir de los 25 años que se reduce la producción de esto, puede ser un buen tratamiento, pero no en todos los casos".

Desde ODA Aesthetic aseguran estar muy concienciados con la huella estética. Pese a ofrecer también tratamientos de medicina estética, siempre valoran y asesoran con un enfoque integral de belleza y bienestar para cada paciente. "Somos partidarios de una prevención y de tratamientos de cuidado que puedan aportar los resultados que esperan nuestros pacientes. Valorar cada caso es fundamental para asesorarles de la mejor forma posible", sentencia.