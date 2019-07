Todo lo que tienes que saber para averiguar si tu hijo tiene altas capacidades

Se oye hablar mucho, cada vez más, de niños con altas capacidades. ¿Hay ahora más que antes porque los estimulamos más o hay ahora más que antes porque sabemos más y los reconocemos mejor? Hablamos con una experta en Altas Capacidades, Teresa Fernández Cadis, directora del centro Cadis en Sevilla.

¿Qué es un niño con altas capacidades?

Y qué es un niño con dichas características, se pregunta mucha gente. Pues es alguien que tiene una capacidad cognitiva superior, bien sea en la globalidad de dichas habilidades o en algunas áreas específicas. En este país tenemos una dificultad añadida en este tema y es que, según en la comunidad autónoma en la que nos encontremos, la alta capacidad se define partiendo de un concepto monolítico como es el CI (cociente intelectual), y según la comunidad a partir de 120 o 130; y en otras comunidades se tiene un concepto mucho más amplio centrado en la diferentes habilidades cognitivas que posee un ser humano, entendiendo varios tipos de altas capacidades intelectuales, sobredotación, talentos simples o talentos complejos.

Cómo se les diagnostica

En la mayoría de los casos llama la atención la precocidad con la que desarrollan determinados aprendizajes, niños que saben leer con 3 años, que con esa misma edad recuerdan los nombres y apellidos de todos sus compañeros de la clase, con dos años son capaces de mantener una conversación, muestran mucha curiosidad por temas inapropiados por su edad como la muerte, el universo, política... todo ello lo ponen de manifiesto muchas veces en sus preguntas como cuando un niño de 4 años pregunta “¿debajo de la tierra hay oxígeno? ¿entonces cómo viven los escarabajos?”, o con frases como la de este niño de 7 años “me preocupa que Pakistán y la India no se lleven bien”.

Quién lo valora

En los centros educativos existen los equipos de orientación que deben realizar pruebas dentro del contexto escolar con las numerosas pruebas que existe para ellos. En muchas comunidades se definen como “alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo”, por lo que el centro educativo se convierte en un agente fundamental para la detección y valoración de este alumnado. También existen muchos profesionales especializados, psicólogos educativos, clínicos y sanitarios que están perfectamente cualificados para realizar estas pruebas específicas, pero es fundamental que estén formados y preparados en el tema. Es muy importante realizar una correcta valoración diferencial. Se dan muchos casos es los que el hecho de no profundizar en esta o no realizarla expertos en el tema, puede dar pie a confundir las altas capacidades con dificultades en la atención, TDAH, Asperger...

Rebeldes y con problemas para admitir la autoridad

Son así por dos razones claves, por un lado los niños que tienen un alto nivel de creatividad son los que tienen un pensamiento divergente, están preparados para buscar más y diferentes respuestas para cada una de las situaciones que se les plantee. No debemos olvidar que la inteligencia dota al ser humano de herramientas para poder enfrentarse al mundo y a las diferentes situaciones que se le planteen, y no podemos olvidar que los niños son niños, y como todos en primer lugar quieren “salirse con la suya” y ahí es cuando van a utilizar esas herramientas para su propio beneficio, justifican y argumenta en muchas ocasiones de manera muy lógica que hacen hasta dudar a los padres. Siempre me gusta poner el ejemplo de la niña que cuando la madre le plantea que se tenía que lavar los dientes después de comer le decía que ya se los había lavado por la mañana, la madre le insistía y ella le respondió que entonces lo que ponía en la caja de la pasta de dientes era mentira, la madre extrañada le pregunta ¿qué pone en la caja?, “efecto 24 horas” contesta la niña ante el asombro de la madre y lo completa diciendo que entonces es publicidad engañosa... todo esto con 6 años.

La segunda razón es que tienen un elevado sentido de la justicia y de lo que está bien y mal. Aparentemente no es ningún motivo, pero pueden llegar a cuestionar normas que no tienen sentido para ellos, por ejemplo, por qué me tengo que poner corbata y chaqueta para ir al colegio si luego me pongo a jugar en el suelo o en el recreo y esto no es nada práctico. También es muy frecuente que no estén de acuerdo con los castigos colectivos, ya que si ellos no han hecho nada por qué tienen que sufrir las consecuencias. Se rebelan ante las injusticias de la vida, y en muchas ocasiones no entienden cómo los adultos nos podemos conformar y no intervenir para cambiar lo que ocurre alrededor.

De todas formas, no debemos generalizar a la hora de decir que casi todos tienen problemas con la autoridad. Como en todos los temas sería fundamental que la sociedad en general supiera realmente qué son las altas capacidades, lo entendiera y los atendieran en sus centros educativos de forma correcta.

Las ventajas de tener un hijo con altas capacidades

Tienen una capacidad cognitiva en una o varias áreas superiores, pero no sirve de nada si no sabemos cómo trabajar estas habilidades. En algunos casos puede hasta convertirse en una dificultad. Muchos niños han crecido pensando que son raros, diferentes, que tienen dificultades sociales, incluso han tenido fracaso escolar... pero el problema no es de ellos, el problema es que la sociedad, el entorno, no los ha acompañado, no ha sabido trabajar con ellos, ni motivarlos, ni ajustar la educación a sus necesidades. Uno de los principales errores que comentemos es pensar que la alta capacidad intelectual viene necesariamente ligada al brillante rendimiento académico y no es así. Habrá casos en los que esto ocurra, pero si el sistema educativo no responde no ocurrirá.

Como ventajas destacaría esa misma creatividad de la que hablábamos antes, es una cualidad fantástica para resolver conflictos, encontrar diferentes soluciones... el sentido de la justicia elevado también debemos interpretarlo en positivo y se convertirá en una herramienta para la sociedad muy importante. La tenacidad y constancia cuando un tema les interesa es demoledora, lo cual los lleva a hacer grandes logros, inventos y aportaciones, son niños y niñas que revierten positivamente en nuestra sociedad.

¿Deberían tener una educación especial?

Son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y a esto les acompaña unas respuestas educativas específicas como pueden ser los programas de enriquecimiento, las adaptaciones curriculares o la opción de flexibilizar un curso o los que se consideren necesarios. Claro que deben ser atendidos en sus centros educativos y además desde temprana edad. Lo que no podemos permitir es que una alumno vaya pasando por el sistema educativo sin apenas esfuerzo porque el mensaje que está recibiendo es que con poco trabajo consigue un rendimiento estupendo, lo cual se vuelve en su contra en etapas posteriores, secundaria, bachillerato o la Universidad, en las que es muy fácil atribuirles el calificativo de “flojos”, cuando en realidad es que no se les ha dotado de herramientas suficientes para saber cómo trabajar. han vivido de la renta de su inteligencia muchos años y eso tiene sus consecuencias, pero es que nadie ha “tirado de ellos hacia arriba”.

El entorno familiar, muy importante para sacarles más partido

Una familia con más recursos o medios podrá dotar a sus hijos de mayores posibilidades de enriquecimiento... o no, va a depender de lo formada e informada que esté la familia sobre el tema de altas capacidades. Es fundamental el apoyo familiar, pero hay muchas familias que sin tener grandes recursos buscan las posibilidades y medios para que sus hijos asistan a actividades de enriquecimiento, a través de asociaciones, o utilizando el recurso de las becas que ofrece el Ministerio de Educación para actividades específicas fuera de su centro educativo. En nuestro centro tenemos una gran parte del alumnado que acude con beca y esta le subvenciona un programa de enriquecimiento cognitivo durante todo el curso académico.

¿Serán brillantes profesionalmente?

No necesariamente, depende del recorrido personal y académico que hayan llevado. Juega un papel fundamental en el periodo escolar la motivación, el interés, el conseguir un hábito de trabajo, tener buenos ejemplos de referencia personal y profesional, dejar que desarrollen sus talentos y habilidades en proyectos personales... y si a todo esto le unimos la pasión por algún tema que les guste se convertirán en auténticos afortunados, ya que desarrollarán al máximo sus habilidades en aquello que les entusiasma logrando ser buenísimos profesionales.

¿Cómo suelen ser sus competencias a nivel empatía e intuición?

La empatía es algo que hay que trabajar en muchas ocasiones con algunos de ellos ya que hay una cosa clara, y es que, si la mayoría de sus iguales en edad cronológica están el centro de la famosa Campana de Gauss, ellos suelen estar al este de dicha campana, en la que el porcentaje de personas como ellos es mucho menor. Esto significa que continuamente pueden estar haciéndose preguntas sobre ellos mismos, por qué no son cómo los demás, por qué no encuentran amigos como ellos, por qué no les entienden cuando hablan, cuando cuentan chistes, por qué no les interesan los mismos temas.... muchas veces tienen que entenderse a ellos mismos antes de ser empáticos con los demás.

Respecto a la intuición, si la entendemos como la “facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento” no lo veo tan claro. El razonamiento tiene un papel muy importante en el desarrollo cognitivo, sobre todo el razonamiento lógico y verbal. Otra cosa es que sean rápidos en este razonamiento y que tengan destrezas para llegar de manera veloz a conclusiones y soluciones que a otra persona le llevaría más tiempo. También desarrollan de forma muy positiva la capacidad de asociar, por lo que en ocasiones concluyen a otra velocidad.

¿Influye la genética y el género?

Cada vez existen más estudios en los que podemos apreciar con mucha claridad la localización de cada una de las habilidades cognitivas en determinadas zonas cerebrales, y también existen autores que plantean que hay un componente hereditario en la inteligencia. Basándonos en nuestra práctica diaria en nuestro centro podemos decir que de la muestra con la que hemos en este último año, alrededor de un 30% tienen hermanos evaluados con altas capacidades, seguro que el porcentaje es mayor, ya que hay muchos casos en los que sólo hay diagnóstico en uno de los hermanos; y cuando preguntamos por antecedentes familiares casi en el 90% de los casos han existido.

Quiero aprovechar para insistir en la diferencia que encontramos de género. Son muchos más los casos de niños evaluados que los de las niñas. El comportamiento de ellos llama siempre más la atención por la inquietud sobre todo cuando se aburren en un aula, mientras que la tendencia de la niña es a quedarse tranquila, leyendo o dibujando y el profesorado o la familia no ve la necesidad de evaluar, por lo que no se le están ofreciendo las mismas oportunidades. Este es uno de los motivos para que el porcentaje de niñas evaluadas sea mucho menor que le de los niños.

Desde nuestro centro estamos realizando una investigación para tener más datos concretos sobre este tema, y desde aquí animo a que desde el campo de la pediatría y la psicología se profundice en estas investigaciones, será un paso más para entender el mundo de las altas capacidades.