Arranca el juicio por la muerte de Samuel Luiz: las defensas niegan la participación de sus clientes

El juicio por la muerte de Samuel Luiz, el joven asesinado en julio de 2021 en A Coruña, ha comenzado en la Audiencia Provincial de la ciudad.

Los cinco acusados, Diego M.M., Catherine S.B., Kaio A.S.C., Alejandro M.R. y Alejandro F.G., se enfrentan a penas que oscilan entre 22 y 27 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravantes de discriminación por orientación sexual y robo en algunos casos.

Durante la primera jornada, informa Europa Press, las defensas han insistido en la falta de pruebas que sustenten la acusación de asesinato. Manuel Ferreiro, abogado de Alejandro M.R., subrayó que "una denuncia no es una condena" y que no existe evidencia concreta que vincule a su cliente con la agresión.

En la misma línea, David Freire, defensor de Alejandro F.G., argumentó que "no toda agresión con resultado de muerte tiene la misma consecuencia jurídica" y destacó que "la inocencia se presume".

El abogado de Diego M.M., considerado el iniciador de la agresión, declaró que su cliente se encontraba en un "estado de alteración" tras una discusión previa con su novia y la expulsión de un local nocturno.

En esta línea, afirmó que Diego confundió una llamada de Samuel como una grabación y, aunque reconoció que su reacción fue injustificable, sostuvo que su participación en la agresión no constituye un delito de asesinato. “Pedimos la absolución porque los hechos que se le atribuyen a Diego no son constitutivos de un delito de asesinato”, afirmó.

Por su parte, el letrado de Catherine S.B. ha arrancado preguntándose "qué pinta esta chica aquí". "No hace absolutamente nada", afirmó antes de añadir que "esta niña en ese momento tenía 19 años y llevaba tres meses de relación con ese chico, era la primera vez que salía con su pandilla", ha asegurado en referencia a Diego M.M.

Asimismo, ha insistido en que los intentó "parar" y descartó un rechazo de su persona a los homosexuales.

Por su parte, el abogado de Kaio A.S.C. defendió que su cliente solo intentó "separar" a las partes involucradas y que no participó activamente en la agresión. “Nunca tocó ni golpeó a Samuel”, afirmó.

“Cacería inhumana y brutal”

En este marco, y frente a lo expuesto por los abogados defensores, la fiscal María Olga Serrano argumentó que los acusados eran plenamente conscientes de que de sus acciones podría resultar la muerte de Samuel.

"Fue un grupo de personas que eran conscientes", reiteró, aludiendo al contexto de la agresión, que calificó de "cacería brutal e inhumana" que concluyó con la muerte del joven.

La fiscal también hizo hincapié en la actitud de Diego M.M., quien, según las acusaciones, inició la agresión. Ella señaló que este mostró "animadversión" y "rechazo" hacia la orientación sexual de Samuel, lo que ha llevado a que tanto él como su novia, Catherine S.B., también acusada, enfrenten la agravante de discriminación por orientación sexual.

El Ministerio Público, junto con las otras acusaciones personadas en el juicio, que incluyen a la familia de Samuel y el colectivo LGTBI Alas Coruña, solicita la condena de los cinco acusados por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, considerándolos coautores del crimen.

"Hoy se va a hacer justicia por Samuel Luiz", enfatizó la fiscal, reiterando que durante la vista no es necesario probar el móvil del ataque, sino que lo fundamental es demostrar la intención de matar.

En este sentido, explicó que, para calificar el acto como asesinato, basta con que "el ataque sea por sorpresa, que la persona esté desvalida o que se aumente su sufrimiento de manera inhumana".

“Una manada”

Por su parte, el abogado de la acusación popular, representada por el colectivo LGTBI Alas Coruña, ha hecho una fuerte declaración al vincular la muerte del joven a lo que él calificó como "una manada". Mario Pozzo, el letrado, afirmó rotundamente ante el Tribunal del Jurado que "se trata de una agresión en grupo, es una manada lo que ha habido".

Pozzo subrayó que la sociedad actual no se encuentra en "la Edad Media", sino que se caracteriza por ser "diversa, justa e igualitaria". En este sentido, enfatizó que "no puede haber ningún tipo de acto delictivo que se base en una creencia de superioridad". Junto con la Fiscalía y la acusación particular, el abogado solicita la condena de los cinco acusados por asesinato con alevosía y ensañamiento, con penas que oscilan entre 22 y 27 años de prisión.

El abogado defendió la idea de que considerar a una persona "inferior" por su forma de hablar o vestir no puede justificar una "agresión brutal" que resulte en la pérdida de una vida. "No estamos en una dictadura ni en la época de las cavernas", reiteró, enfatizando que la sociedad no puede permitirse retrocesos ni involuciones.

Además, Pozzo insistió en que el veredicto del juicio por la muerte de Samuel Luiz debe "marcar un antes y un después" en la sociedad. Afirmó que la "manada" que atacó a la víctima la consideró "inferior" y, por lo tanto, decidió eliminarla.

"En A Coruña no hay lugar para manadas", concluyó, destacando la necesidad de un cambio cultural y de justicia en el contexto de la diversidad.