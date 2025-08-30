Un coche en llamas en Ourense obliga a la DGT a cortar la A-52

Un incendio de un vehículo en el interior del túnel de Folgoso, en el término municipal de A Cañiza, ha obligado a la Dirección General de Tráfico a cortar completamente la A-52 en ambos sentidos. El suceso, ocurrido este 30 de agosto alrededor de las 21:47 horas, ha provocado el cierre de la autovía entre los puntos kilométricos 278 y 281, según ha confirmado la DGT a través de sus canales oficiales.

La DGT ha activado el nivel rojo de alerta por este incidente y ha desplegado varios efectivos de emergencia en la zona. Una dotación de bomberos y de la Guardia Civil se ha desplazado al lugar para controlar las llamas y gestionar la situación de seguridad en la vía.

Desvíos y recomendaciones para los conductores

Las autoridades han establecido desvíos alternativos y recomiendan a los conductores que se dirigían hacia Ourense que eviten por completo la zona o tomen la salida hacia Covelo para buscar rutas alternativas. La magnitud del incidente y la ubicación dentro del túnel complican las labores de extinción y recuperación de la normalidad en la vía.

El corte de la A-52, una de las principales conexiones por carretera en Galicia, está causando importantes retenciones y afectando al tráfico en la región. La DGT mantendrá el corte hasta que los servicios de emergencia confirmen la extinción total del incendio y la seguridad de la vía, sin que por el momento se haya proporcionado un estimado sobre la reapertura de la calzada.