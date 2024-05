La concejala de Ponteareas que llamó “gilipollas” a otro edil se arrepiente: “Perdón de corazón”

Pocas veces un pleno había dado tanto que hablar. Al menos en Ponteareas (Pontevedra), una de esas localidades con encanto de Galicia en la que los problemas pueden resultar, muchas veces, casi inapreciables.

No fue este el caso, al menos, en lo que a la sanidad pública se refiere, foco del incendio por el que una de las concejalas del PP, Raquel Plana, perdía los nervios ante las acusaciones del portavoz del BNG, Migule Bouzó, de impulsar una recalificación en beneficio de su familia.

La respuesta incontrolada, incluido un explícito “eres gilipollas, tío”, saltó demasiado rápido a la opinión pública. Tanto como el arrepentimiento expreso de la implicada, que esta misma mañana, a través de un comunicado, ha pedido “perdón de corazón” por unas “palabras desafortunadas” que ha atribuido a “la tensión del momento” y a los “ataques reiterados y deleznables” que asegura sufrir por parte de la oposición.

“Quiero pedir disculpas por mis desafortunadas palabras del pasado pleno extraordinario de la corporación municipal. Pido perdón, de corazón, porque, a pesar de que la tensión del momento y los ataques reiterados hacia mi persona llevan tiempo siendo reiterados y deleznables, no justifican las palabras dichas”, indica la edil popular en el comunicado.

En esta línea, Plana apunta que este no es su “estilo de hacer política”, ni tampoco el del Partido Popular, donde apuestan “por el diálogo, por el consenso y por el entendimiento”.

“Tanto yo como mis compañeros de partido abogamos siempre por el diálogo, por el consenso y por el entendimiento, algo que determinados grupos políticos, como los de la oposición en Ponteareas, no saben o no quieren entender”, lamenta la concejala.

Plana insiste en el comunicado en que las acusaciones emitidas por el portavoz del BNG “son rotundamente falsas” y quienes las pronuncian “se sienten impunes” para seguir atacándola “de manera agresivamente despiadada”.

“Es cierto que no reaccioné como debería. Me comprometo ante la ciudadanía a intentar no volver a caer en este tipo de provocaciones”, ha expresado apuntando, también, que el Código Penal recoge delitos contra el honor, como las injurias y calumnias.

En este sentido, la edil popular PP ha querido dar por “zanjada” esta polémica, y ha invitado al portavoz del BNG y a su partido a que “acaten de una vez por todas el resultado democrático de las urnas” y “abandonen ese clima de enorme tensión y crispación en el que viven instalados y que empiecen a aportar soluciones en lugar de dinamitar la vida política de este municipio”.

Plana concluye solicitando a Bouzó y a sus compañeros de partido que “dejen de faltar a la verdad” así como de atacar a la Sanidad Pública y a sus representantes y “rectifiquen públicamente las acusaciones” contra su persona y el Partido Popular.