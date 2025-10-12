Dos veleros, inutilizados tras ser embestidos por orcas frente a la costa gallega

Salvamento marítimo ha coordinado un operativo de emergencia frente a las costas de A Coruña después de que dos veleros sufrieran daños considerables tras interactuar con un grupo de orcas en aguas próximas al cabo Vilán, en la Costa da Morte. Los incidentes, que ocurrieron casi de forma simultánea, obligaron a movilizar a varias unidades de rescate ante el riesgo que suponía para ambas embarcaciones continuar la navegación sin gobierno.

Las autoridades marítimas detallaron que los barcos presentaban daños graves en sus sistemas de navegación, especialmente en los timones, lo que comprometía su capacidad de maniobra en alta mar. En uno de los casos, incluso se detectó una vía de agua, aunque esta fue controlada sin que representara un peligro inmediato para la tripulación.

La operación de auxilio fue asumida por las unidades Salvamar Regulus y Salvamar Altair, que actuaron de forma coordinada pese a las difíciles condiciones de la zona. La primera se encargó de remolcar un catamarán de bandera francesa que había quedado completamente inutilizado, mientras que la segunda intervino en un velero croata, afectado por daños estructurales y una pequeña entrada de agua.

Aunque en esta ocasión no se registraron heridos, los especialistas destacan la gravedad potencial de este tipo de sucesos. Las interacciones con orcas pueden comprometer elementos clave de las embarcaciones, como el sistema de gobierno o la estanqueidad del casco, generando escenarios de riesgo en mar abierto.

El grupo de orcas involucrado forma parte de los ejemplares que en los últimos años han protagonizado numerosos encuentros con embarcaciones en la costa gallega, especialmente en zonas como Touriñán, Camariñas y Fisterra. Pese a que estos episodios son cada vez más frecuentes, los expertos señalan que la mayoría no alcanzan la severidad de otros casos ocurridos en el pasado.

Salvamento marítimo mantiene activos sus protocolos de vigilancia y respuesta ante este tipo de incidentes, monitorizando la presencia de cetáceos en la zona y ofreciendo recomendaciones a los navegantes para minimizar los riesgos. Las autoridades insisten en la importancia de alertar de inmediato ante cualquier interacción con orcas y seguir las pautas establecidas para garantizar la seguridad tanto de las tripulaciones como de los animales.