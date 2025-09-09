Educación celebra un inicio de curso sin incidencias para más de 302.000 alumnos en Galicia

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó este martes que el arranque del curso escolar en Galicia se desarrolló con total normalidad para más de 302.000 alumnos repartidos en 1.400 centros educativos. En total, unas 12.000 aulas recuperaron ayer su actividad tras las vacaciones de verano.

En una entrevista en la Televisión de Galicia, Rodríguez subrayó que este nuevo año académico llega con menos alumnado, pero con más profesorado, lo que permite reforzar la atención en las aulas.

Entre las prioridades fijadas por la Xunta, el conselleiro señaló la apuesta por la Formación Profesional, la inclusión educativa y el modelo híbrido que combina enseñanza analógica y digital.

Rodríguez incidió también en la reducción progresiva de ratios, que ya se aplica en 4º y 5º de Infantil y que beneficia especialmente a los colegios en el rural. Galicia, recordó, cuenta con una de las mejores tasas profesor/alumno del Estado, siendo ésta de 9,9 frente a los 11,3 de la media nacional. “Seguimos reduciendo las ratios por iniciativa propia, lo que demuestra el compromiso con la mejora de la enseñanza”, apuntó el conselleiro.

En cuanto a las incidencias detectadas, Rodríguez las calificó de mínimas y habituales en un sistema tan amplio, y aseguró que ya se trabaja para resolverlas. “El objetivo es seguir dando oportunidades a los miles de niños y niñas de hoy, que serán los gallegos del mañana”, concluyó.